  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Анастасия Приходько презентовала жесткое видео

    • Сьогодні, 10:23
    • Розсилка

    Популярная украинская исполнительница и волонтер Анастасия Приходько презентовала видеоклип на песню Goodbye.

    «Мы начали очень сложный, но - я уверена - верный путь к моей настоящей музыке. Ко мне настоящей... Я еще раз начинаю все сначала. И мне, наконец, нравится все, что я делаю!» – написала Приходько на своей официальной странице в соцсети Instagram.

    Читайте також

    Также, певица поблагодарила своих близких и всех тех, кто в нее верит.

    Напомним, что Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают бойцов АТО, но об этом она рассказывать не любит. А как настоящая максималистка считает, что важнее не слова, а дела.

    «Я могу твердо сказать: если я не говорю, это не значит, что я ничего не делаю. Я сказала, сделаю все от меня зависящее», – добавляет Приходько.

    Читайте також
    Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ