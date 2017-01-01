Анастасия Приходько презентовала жесткое видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная украинская исполнительница и волонтер Анастасия Приходько презентовала видеоклип на песню Goodbye.

«Мы начали очень сложный, но - я уверена - верный путь к моей настоящей музыке. Ко мне настоящей... Я еще раз начинаю все сначала. И мне, наконец, нравится все, что я делаю!» – написала Приходько на своей официальной странице в соцсети Instagram.

Также, певица поблагодарила своих близких и всех тех, кто в нее верит.

Напомним, что Приходько занимается не только творчеством – со своей семьей всеми силами поддерживают бойцов АТО, но об этом она рассказывать не любит. А как настоящая максималистка считает, что важнее не слова, а дела.

«Я могу твердо сказать: если я не говорю, это не значит, что я ничего не делаю. Я сказала, сделаю все от меня зависящее», – добавляет Приходько.