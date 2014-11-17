Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми

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Сегодня утром 3-летний принц Джордж и полуторагодовалая принцесса Шарлотта впервые посетили рождественскую службу вместе со своими родителями, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, в церкви Святого Марка в Энглфилде, недалеко от дома семьи Миддлтон.

Компанию герцогу и герцогине Кембриджским и их детям составили принц Гарри, Пиппа Миддлтон и ее жених Джеймс Мэттьюс, принц Чарльз и принцесса Камилла и другие члены королевской семьи.

Чтобы поприветствовать их и поздравить с католическим Рождеством, около церкви собралось около ста жителей Энглфилда.

Королевы Елизаветы и принца Филиппа в церкви Святого Марка замечено не было – вероятно, они не смогли посетить службу в связи с состоянием здоровья. Несколько дней назад стало известно, что Ее Величество и герцог Эдинбургский отменяют свои рождественские планы из-за сильной простуды.

Для королевской семьи Энглфилд – необычное место празднования Рождества. Традиционно мероприятия по этому случаю проходят в поместье Сандрингем. Однако, по всей видимости, в этом году исключение было сделано в пользу предпочтений семьи Миддлтон: известно, что в мае следующего года Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттью обвенчаются именно в церкви Святого Марка.

Джерело: Hello!