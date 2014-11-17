Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми
- 26 Грудня, 08:25
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Розсилка
Сегодня утром 3-летний принц Джордж и полуторагодовалая принцесса Шарлотта впервые посетили рождественскую службу вместе со своими родителями, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, в церкви Святого Марка в Энглфилде, недалеко от дома семьи Миддлтон.
Компанию герцогу и герцогине Кембриджским и их детям составили принц Гарри, Пиппа Миддлтон и ее жених Джеймс Мэттьюс, принц Чарльз и принцесса Камилла и другие члены королевской семьи.
Чтобы поприветствовать их и поздравить с католическим Рождеством, около церкви собралось около ста жителей Энглфилда.
Королевы Елизаветы и принца Филиппа в церкви Святого Марка замечено не было – вероятно, они не смогли посетить службу в связи с состоянием здоровья. Несколько дней назад стало известно, что Ее Величество и герцог Эдинбургский отменяют свои рождественские планы из-за сильной простуды.
Джерело: Hello!