  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми

    • 26 Грудня, 08:25
    • Розсилка

    Сегодня утром 3-летний принц Джордж и полуторагодовалая принцесса Шарлотта впервые посетили рождественскую службу вместе со своими родителями, Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, в церкви Святого Марка в Энглфилде, недалеко от дома семьи Миддлтон.

    Компанию герцогу и герцогине Кембриджским и их детям составили принц Гарри, Пиппа Миддлтон и ее жених Джеймс Мэттьюс, принц Чарльз и принцесса Камилла и другие члены королевской семьи.

    Читайте також

    Чтобы поприветствовать их и поздравить с католическим Рождеством, около церкви собралось около ста жителей Энглфилда.

    Королевы Елизаветы и принца Филиппа в церкви Святого Марка замечено не было – вероятно, они не смогли посетить службу в связи с состоянием здоровья. Несколько дней назад стало известно, что Ее Величество и герцог Эдинбургский отменяют свои рождественские планы из-за сильной простуды.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми
    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми
    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми
    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми
    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми
    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми
    Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые посетили рождественскую службу вместе с детьми

    Для королевской семьи Энглфилд – необычное место празднования Рождества. Традиционно мероприятия по этому случаю проходят в поместье Сандрингем. Однако, по всей видимости, в этом году исключение было сделано в пользу предпочтений семьи Миддлтон: известно, что в мае следующего года Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттью обвенчаются именно в церкви Святого Марка.

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ