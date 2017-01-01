Пол Маккартни сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В образе пирата Пола не узнать!

25 мая стартует премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2017 года - пятой части всеми любимых «Пиратов». А на днях Пол Маккартни выложил в своем Twitter постер к фильму «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».