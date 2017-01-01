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    Шоу-біз

    Пол Маккартни сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»

    • Сьогодні, 13:31
    • Розсилка

    В образе пирата Пола не узнать!

    25 мая стартует премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2017 года - пятой части всеми любимых «Пиратов». А на днях Пол Маккартни выложил в своем Twitter постер к фильму «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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