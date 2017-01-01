Пол Маккартни сыграет в новых «Пиратах Карибского моря»
- Сьогодні, 13:31
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В образе пирата Пола не узнать!
25 мая стартует премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2017 года - пятой части всеми любимых «Пиратов». А на днях Пол Маккартни выложил в своем Twitter постер к фильму «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».
Любопытно, что певец не фигурировал ни в одном официальном трейлере к фильму, поэтому его роль до сих пор остается секретом, пишет журнал Elle.
Стоит отметить, что Пол Маккартни присоединился к съемкам уже после завершения работы над основным материалом. Но какую роль отвели Полу Маккартни в картине продюсеры не разглашают.
#PiratesLife pic.twitter.com/9GXS5QB931— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 13 мая 2017 г.