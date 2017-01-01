Танец ирландских девушек собрал в сети почти 2 миллиона просмотров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обязательно посмотрите, как танцуют эти длинноногие красавицы! Глядишь на них, и ноги сами идут в пляс.

Это видео появилось на YouTube после того, как в сети был запущен флешмоб с хэштэгом # Step4Sheeran.

Восемь девушек из школы ирландского танца Hession в Голуэй танцуют просто великолепно! Один из пользователей назвал их танец «великолепным безумием». Впрочем, смотрите сами.

Джерело: Культурология