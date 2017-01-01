Танец ирландских девушек собрал в сети почти 2 миллиона просмотров
- Сьогодні, 08:30
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Обязательно посмотрите, как танцуют эти длинноногие красавицы! Глядишь на них, и ноги сами идут в пляс.
Танец очаровательных ирландских девушке собрал на YouTube почти два миллиона просмотров и получил множество восторженных комментариев пользователей сети.
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Это видео появилось на YouTube после того, как в сети был запущен флешмоб с хэштэгом # Step4Sheeran.
Восемь девушек из школы ирландского танца Hession в Голуэй танцуют просто великолепно! Один из пользователей назвал их танец «великолепным безумием». Впрочем, смотрите сами.
Джерело: Культурология