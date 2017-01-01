«Дорн станцевал свой последний танец»: соцсети взорвались из-за скандального интервью певца
- Сьогодні, 12:41
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В интервью российскому журналисту Дорн назвал военную агрессию России в Украине «ссорой двух собратьев»
Скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна вызвало шквал критики в соцсетях. Напомним, Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО.
«Когда произошла ссора двух собратьев... Все младшие братья сказали «нет» всему от старшего брата, «хотим все свое», - так певец объяснил события на востоке Украины.
Также Дорн заявил, что никогда не помогал бойцам АТО, а перечислял деньги пострадавшим от обстрелов жителям Мариуполя, а волонтеры решили эти средства перечислить на нужды военных.
Кроме того, во время своего концерта в Москве Иван Дорн рассказал, что между украинцами и русскими «нет ничего, кроме дружбы», и попросил москвичей передать привет киевлянам. Фрагмент выступления артиста показали в интервью.
Резкая реация пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать. Многие пользователи высказались против такого «сидения на двух стульях» и «желания угодить всем», а некоторые уже успели «похоронить» певца для украинской сцены.
Дорн станцював свій останній танець. R.I.P.— Хімік-характерник (@geterogen) 12 апреля 2017 г.
Дорн завбачливо дав інтерв'ю в білих тапках.— Roman Matys (@roman_matys) 12 апреля 2017 г.
Ваня Дорн сидит в белых тапках и запинается так красиво. Знает, что на этом видео конец его карьеры в Украине.— файний речник АТО (@rechnikato) 12 апреля 2017 г.
О чем такие вообще думают?
Ваня Дорн, да разберись ты уже, на каком стуле сидеть. Оттепель в отношениях с кем? С теми кто окупировал часть территории и забирает жизни?— Дядя Саша (@ddya_sasha) 12 апреля 2017 г.
Дорн сломался. Несите следующего.— Вася (@KoloradskayaTla) 12 апреля 2017 г.