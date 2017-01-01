«Дорн станцевал свой последний танец»: соцсети взорвались из-за скандального интервью певца

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Фото: Иван Дорн

В интервью российскому журналисту Дорн назвал военную агрессию России в Украине «ссорой двух собратьев»

Скандальное интервью украинского певца Ивана Дорна вызвало шквал критики в соцсетях. Напомним, Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО.

«Когда произошла ссора двух собратьев... Все младшие братья сказали «нет» всему от старшего брата, «хотим все свое», - так певец объяснил события на востоке Украины.

Также Дорн заявил, что никогда не помогал бойцам АТО, а перечислял деньги пострадавшим от обстрелов жителям Мариуполя, а волонтеры решили эти средства перечислить на нужды военных.

Кроме того, во время своего концерта в Москве Иван Дорн рассказал, что между украинцами и русскими «нет ничего, кроме дружбы», и попросил москвичей передать привет киевлянам. Фрагмент выступления артиста показали в интервью.

Резкая реация пользователей соцсетей не заставила себя долго ждать. Многие пользователи высказались против такого «сидения на двух стульях» и «желания угодить всем», а некоторые уже успели «похоронить» певца для украинской сцены.

Дорн станцював свій останній танець. R.I.P. — Хімік-характерник (@geterogen) 12 апреля 2017 г.

Дорн завбачливо дав інтерв'ю в білих тапках. — Roman Matys (@roman_matys) 12 апреля 2017 г.

Ваня Дорн сидит в белых тапках и запинается так красиво. Знает, что на этом видео конец его карьеры в Украине.

О чем такие вообще думают? — файний речник АТО (@rechnikato) 12 апреля 2017 г.

Ваня Дорн, да разберись ты уже, на каком стуле сидеть. Оттепель в отношениях с кем? С теми кто окупировал часть территории и забирает жизни? — Дядя Саша (@ddya_sasha) 12 апреля 2017 г.