Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи о короле Артуре
- Сьогодні, 11:34
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На больших экранах картину покажут в мае 2017 года.
Студия Warner Bros. опубликовала двухминутный трейлер нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Меч короля Артура», премьера которого запланирована на май 2017 года.
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По сюжету картины, не подозревающий о своем истинном предназначении юный Артур руководит уличной бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, пока в его руках не оказывается меч Экскалибур. Главному герою предстоит научиться владеть его силой и встретиться лицом к лицу с тираном Вортигерном, чтобы занять королевский престол.
Главная роль в фильме досталась Чарли Ханнэму. В картине также снялись Джуд Лоу, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу и Дэвид Бекхэм.
Джерело: Bird In Flight