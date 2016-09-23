Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи о короле Артуре

Студия Warner Bros. опубликовала двухминутный трейлер нового фильма британского режиссера Гая Ричи «Меч короля Артура», премьера которого запланирована на май 2017 года.

По сюжету картины, не подозревающий о своем истинном предназначении юный Артур руководит уличной бандой, промышляющей в переулках Лондиниума, пока в его руках не оказывается меч Экскалибур. Главному герою предстоит научиться владеть его силой и встретиться лицом к лицу с тираном Вортигерном, чтобы занять королевский престол.

Главная роль в фильме досталась Чарли Ханнэму. В картине также снялись Джуд Лоу, Эрик Бана, Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу и Дэвид Бекхэм.