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Календарь праздников и выходных дней на 2017 год

Выходные дни в Украине, праздники и памятные дни в мире в 2017 году по месяцам

«Главком» составил календарь праздников Украины и мира на 2017 год. Ниже вы найдете все праздничные даты на этот год:

церковные праздники;

национальные памятные даты;

международные дни.

Список нерабочих дней в календаре на 2017 год вы можете найти в разделе «Выходные дни в Украине».

Январь

1 января Новый год 6 января Сочельник 7 января Рождество Христово 14 января Старый Новый год 19 января Крещение Господне (Богоявление) 20 января День Автономной Республики Крым 21 января День объятий 22 января День Соборности Украины 26 января Всемирный день таможни 26 января День работника контрольно-ревизионной службы Украины 27 января Международный день памяти жертв Холокоста 29 января День памяти героев Крут 29 января День работника пожарной охраны

Февраль

4 февраля Всемирный день борьбы против рака 6 февраля Международный день бармена 9 февраля Международный день стоматолога 11 февраля Всемирный день больного 14 февраля День безопасного Интернета 14 февраля День святого Валентина 14 февраля День компьютерщика 15 февраля Международный день онкобольного ребенка 15 февраля День чествования участников боевых действий на территории других государств 15 февраля Сретение Господне 17 февраля День спонтанного проявления доброты 20 февраля Всемирный день социальной справедливости 20 февраля -

26 февраля Масленица 21 февраля Международный день родного языка 22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений 26 февраля Прощеное воскресенье 27 февраля -

15 апреля Великий пост 28 февраля Марди Гра

Март

1 марта Всемирный день гражданской обороны 8 марта Международный женский день 11 марта День землеустроителя 12 марта Пурим 13 марта Холи 14 марта День украинского добровольца 15 марта Всемирный день защиты прав потребителей 17 марта День Святого Патрика 19 марта День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения 20 марта День весеннего равноденствия 21 марта -

27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации 21 марта Всемирный день поэзии 21 марта Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 21 марта Новруз 22 марта Всемирный день водных ресурсов 23 марта Всемирный метеорологический день 24 марта Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом 24 марта Всемирный день борьбы против туберкулеза 25 марта Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли 25 марта День Службы безопасности Украины 25 марта Час Земли 26 марта День Национальной гвардии Украины 27 марта Международный день театра

Апрель

1 апреля День смеха 2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 2 апреля Международный день детской книги 2 апреля День геолога 4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной опасности 4 апреля День интернета 7 апреля Всемирный день здоровья 7 апреля День Благовещения Пресвятой Богородицы 8 апреля Международный день цыган 9 апреля Вербное воскресенье 11 апреля Песах 11 апреля Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 12 апреля День работников ракетно-космической отрасли Украины 13 апреля Чистый четверг 14 апреля День Госавтоинспекции МВД Украины 14 апреля Страстная пятница 15 апреля День уголовного розыска 15 апреля День окружающей среды 16 апреля Пасха 18 апреля Международный день памятников и выдающихся мест 18 апреля День памятников истории и культуры 23 апреля Всемирный день книги и авторского права 26 апреля Всемирный день интеллектуальной собственности 26 апреля Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф 26 апреля Международный день секретаря 28 апреля Всемирный день охраны труда 29 апреля Международный день танца

Май

1 мая -

2 мая День международной солидарности трудящихся 3 мая Всемирный день свободы печати (прессы) 7 мая День радио 8 мая -

9 мая Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 8 мая Международный день Красного Креста 9 мая День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая День Европы (международный) 12 мая Всемирный день медицинских сестер 14 мая День матери 15 мая Международный день семей 17 мая Всемирный день электросвязи и информационного общества 18 мая Международный день музеев 19 мая Международный день борьбы с гепатитами 20 мая День банковских работников 20 мая День Европы (украинский) 20 мая День науки 21 мая День памяти жертв политических репрессий 21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 21 мая День молодежных и детских общественных организаций 21 мая Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа 22 мая Международный день биологического разнообразия 23 мая Праздник Героев 24 мая День славянской письменности и культуры 25 мая -

31 мая Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 27 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения 28 мая День пограничника 28 мая День химика 28 мая День Киева 29 мая Международный день миротворцев ООН 31 мая Всемирный день без табака

Июнь

1 июня День защиты детей 4 июня Троица 4 июня Международный день невинных детей - жертв агрессии 4 июня День работников водного хозяйства 4 июня День работников местной промышленности 5 июня Всемирный день окружающей среды 6 июня День журналиста 8 июня Всемирный день океанов 11 июня День работников легкой промышленности 14 июня Всемирный день донора 17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой 18 июня День медицинского работника 20 июня Всемирный день беженцев 22 июня День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине 23 июня День государственной службы ООН 23 июня День государственной службы Украины 25 июня День молодежи 25 июня День таможенной службы Украины 26 июня Международный день ООН в поддержку жертв пыток 26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота 28 июня День Конституции Украины

Июль

1 июля Международный день кооперативов 1 июля День архитектуры Украины 2 июля День работника Государственной налоговой службы Украины 2 июля День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины 2 июля День работников морского и речного флота 7 июля День работника природно-заповедного дела 9 июля День рыбака 11 июля Всемирный день народонаселения 12 июля Всемирный день бортпроводника 16 июля День бухгалтера 16 июля День работников металлургической и горнодобывающей промышленности 18 июля Международный день Нельсона Манделы 28 июля День системного администратора 28 июля Международный день борьбы с вирусными гепатитами 30 июля День работников торговли

Август

2 августа День высокомобильных десантных войск ВСУ 5 августа Международный день светофора 7 августа День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 8 августа День войск связи Вооруженных Сил Украины 9 августа Международный день коренных народов мира 12 августа Международный день молодежи 14 августа День работников ветеринарной медицины 14 августа День строителя 19 августа День пасечника 23 августа День Государственного Флага Украины 24 августа День Независимости Украины 27 августа День авиации Украины 28 августа День шахтера

Сентябрь

1 сентября День знаний 2 сентября День нотариата 4 сентября День предпринимателя 8 сентября Международный день грамотности 8 сентября Международный день солидарности журналистов 9 сентября Международный день красоты 10 сентября День украинского кино 10 сентября Всемирный день предотвращения самоубийств 10 сентября День физкультуры и спорта 11 сентября День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности 11 сентября День танкистов 12 сентября День программиста 12 сентября Курбан-байрам 15 сентября Международный день демократии 16 сентября Международный день охраны озонового слоя 17 сентября День изобретателя и рационализатора 17 сентября День спасателя 17 сентября День фармацевтического работника 18 сентября День работника леса 20 сентября День рекрутера 21 сентября День мира 21 сентября Международный день мира 21 сентября День HR-менеджера 22 сентября День партизанской славы 25 сентября День машиностроителя 27 сентября День туризма 29 сентября Всемирный день моря 30 сентября День усыновления 30 сентября Международный день переводчика 30 сентября Всеукраинский день библиотек

Октябрь

1 октября Международный день пожилых людей 2 октября Международный день ненасилия 2 октября День работников образования 3 октября Всемирный день Хабитат 4 октября -

10 октября Всемирная неделя космоса 4 октября Всемирный день животных 5 октября Всемирный день учителей 8 октября День юриста 9 октября Всемирный день почты 9 октября День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы 9 октября День художника 10 октября Всемирный день психического здоровья 10 октября День работников стандартизации и метрологии 10 октября Европейский день борьбы против смертной казни 12 октября Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий 12 октября День кадрового работника 14 октября День Украинского казачества 14 октября День защитника Украины 15 октября Всемирный день сельской женщины 15 октября Международный день белой трости 15 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности 16 октября Всемирный день продовольствия 16 октября День работников пищевой промышленности 17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 20 октября Международный день кредитных союзов 20 октября Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы 24 октября Всемирный день информации о развитии 24 октября День Организации Объединенных Наций 24 октября -

30 октября Неделя разоружения 28 октября День освобождения Украины от фашистских захватчиков 30 октября День автомобилиста и дорожника 31 октября Международный день Черного моря

Ноябрь

3 ноября День инженерных войск 3 ноября День ракетных войск и артиллерии 4 ноября День железнодорожника 6 ноября День работника социальной сферы 6 ноября Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов 9 ноября День украинской письменности и языка 9 ноября Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства 14 ноября Всемирный день борьбы против диабета 16 ноября Международный день терпимости 16 ноября День работников радио, телевидения и связи 17 ноября День студента 17 ноября Международный день студентов 17 ноября Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких 19 ноября День работников гидрометеорологической службы 19 ноября День стеклопроизводителя 20 ноября Всемирный день памяти жертв ДТП 20 ноября Всемирный день ребенка 20 ноября День индустриализации Африки 20 ноября День работников сельского хозяйства 21 ноября День Достоинства и Свободы 21 ноября Всемирный день телевидения 25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 26 ноября День памяти жертв голодоморов 29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом

Декабрь

1 декабря Всемирный день борьбы против СПИДа 2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства 3 декабря Международный день инвалидов 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития 6 декабря День Вооруженных Сил Украины 7 декабря Международный день гражданской авиации 9 декабря Международный день борьбы против коррупции 10 декабря День прав человека 11 декабря Международный день гор 12 декабря День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 17 декабря День работника государственной исполнительной службы 18 декабря Международный день мигрантов 19 декабря День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций 19 декабря День адвокатуры 19 декабря День святого Николая 20 декабря Международный день солидарности людей 22 декабря День энергетика 24 декабря День работников архивных учреждений

Выходные дни в Украине

В Украине в 2017 году нерабочими объявлены следующие дни: