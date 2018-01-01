Календарь 2018: выходные дни в Украине и праздники мира
- 19 Сiчня, 16:56
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Выходные дни в Украине, праздники и памятные дни в мире в 2017 году по месяцам
«Главком» составил календарь праздников Украины и мира на 2018 год. Ниже вы найдете все праздничные даты на этот год:
- церковные праздники;
- национальные памятные даты;
- международные дни.
Список нерабочих дней в календаре на 2018 год вы можете найти в разделе «Выходные дни в Украине».
Январь
|
1 января
|
Новый год
|
6 января
|
Сочельник
|
7 января
|
Рождество Христово
|
14 января
|
19 января
|
20 января
|
День Автономной Республики Крым
|
21 января
|
День объятий
|
22 января
|
26 января
|
Всемирный день таможни
|
26 января
|
День работника контрольно-ревизионной службы Украины
|
27 января
|
Международный день памяти жертв Холокоста
|
29 января
|
День памяти героев Крут
|
29 января
|
День работника пожарной охраны
Февраль
|
4 февраля
|
Всемирный день борьбы против рака
|
6 февраля
|
Международный день бармена
|
9 февраля
|
Международный день стоматолога
|
11 февраля
|
Всемирный день больного
|
12 февраля -
|
Масленица
|
13 февраля
|
Марди Гра
|
13 февраля
|
День безопасного Интернета
|
14 февраля
|
День святого Валентина
|
14 февраля
|
День компьютерщика
|
15 февраля
|
Международный день онкобольного ребенка
|
15 февраля
|
День чествования участников боевых действий на территории других государств
|
15 февраля
|
Сретение Господне
|
17 февраля
|
День спонтанного проявления доброты
|
18 февраля
|
Прощеное воскресенье
|
19 февраля -
|
20 февраля
|
Всемирный день социальной справедливости
|
21 февраля
|
Международный день родного языка
|
22 февраля
|
Международный день поддержки жертв преступлений
Март
|
1 марта
|
Всемирный день гражданской обороны
|
1 марта
|
Пурим
|
2 марта
|
Холи
|
8 марта
|
10 марта
|
День землеустроителя
|
14 марта
|
День украинского добровольца
|
15 марта
|
Всемирный день защиты прав потребителей
|
17 марта
|
День Святого Патрика
|
18 марта
|
День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
|
20 марта
|
День весеннего равноденствия
|
21 марта -
|
Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации
|
21 марта
|
Всемирный день поэзии
|
21 марта
|
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации
|
21 марта
|
Новруз
|
22 марта
|
Всемирный день водных ресурсов
|
23 марта
|
Всемирный метеорологический день
|
24 марта
|
Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
|
24 марта
|
Всемирный день борьбы против туберкулеза
|
24 марта
|
Час Земли
|
25 марта
|
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
|
25 марта
|
День Службы безопасности Украины
|
26 марта
|
День Национальной гвардии Украины
|
27 марта
|
Международный день театра
|
31 марта
|
Песах
Апрель
|
1 апреля
|
День смеха
|
1 апреля
|
Вербное воскресенье
|
1 апреля
|
День геолога
|
2 апреля
|
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
|
2 апреля
|
Международный день детской книги
|
4 апреля
|
Международный день просвещения по вопросам минной опасности
|
4 апреля
|
День интернета
|
5 апреля
|
Чистый четверг
|
6 апреля
|
Страстная пятница
|
7 апреля
|
Всемирный день здоровья
|
7 апреля
|
День Благовещения Пресвятой Богородицы
|
8 апреля
|
Международный день цыган
|
8 апреля
|
Пасха
|
11 апреля
|
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
|
12 апреля
|
День работников ракетно-космической отрасли Украины
|
14 апреля
|
День Госавтоинспекции МВД Украины
|
15 апреля
|
День уголовного розыска
|
15 апреля
|
День окружающей среды
|
17 апреля
|
Радоница
|
18 апреля
|
Международный день памятников и выдающихся мест
|
18 апреля
|
День памятников истории и культуры
|
21 апреля
|
День окружающей среды
|
22 апреля
|
День Земли
|
23 апреля
|
Всемирный день книги и авторского права
|
23 апреля
|
День английского языка
|
25 апреля
|
Международный день секретаря
|
26 апреля
|
Всемирный день интеллектуальной собственности
|
26 апреля
|
Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
|
28 апреля
|
Всемирный день охраны труда
|
29 апреля
|
Международный день танца
|
30 апреля
|
Вальпургиева ночь
Май
|
1 мая
|
День международной солидарности трудящихся
|
3 мая
|
Всемирный день свободы печати (прессы)
|
7 мая
|
День радио
|
8 мая -
|
Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны
|
8 мая
|
Международный день Красного Креста
|
9 мая
|
День победы над нацизмом во Второй мировой войне
|
9 мая
|
День Европы (международный)
|
12 мая
|
Всемирный день медицинских сестер
|
13 мая
|
День матери
|
15 мая
|
Международный день семей
|
17 мая
|
Всемирный день электросвязи и информационного общества
|
18 мая
|
Международный день музеев
|
19 мая
|
Международный день борьбы с гепатитами
|
19 мая
|
День Европы (украинский)
|
19 мая
|
День науки
|
20 мая
|
День памяти жертв политических репрессий
|
20 мая
|
День банковских работников
|
20 мая
|
День молодежных и детских общественных организаций
|
20 мая
|
Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа
|
21 мая
|
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
|
22 мая
|
Международный день биологического разнообразия
|
23 мая
|
Праздник Героев
|
24 мая
|
День славянской письменности и культуры
|
25 мая -
|
Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий
|
26 мая
|
День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
|
27 мая
|
День химика
|
27 мая
|
День Киева
|
27 мая
|
Троица
|
28 мая
|
День пограничника
|
29 мая
|
Международный день миротворцев ООН
|
31 мая
|
Всемирный день без табака
Июнь
|
1 июня
|
День защиты детей
|
4 июня
|
Троица
|
4 июня
|
Международный день невинных детей - жертв агрессии
|
4 июня
|
День работников водного хозяйства
|
4 июня
|
День работников местной промышленности
|
5 июня
|
Всемирный день окружающей среды
|
6 июня
|
День журналиста
|
8 июня
|
Всемирный день океанов
|
11 июня
|
День работников легкой промышленности
|
14 июня
|
Всемирный день донора
|
17 июня
|
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
|
18 июня
|
День медицинского работника
|
20 июня
|
Всемирный день беженцев
|
22 июня
|
День скорби и оказания почестей памяти жертв войны в Украине
|
23 июня
|
День государственной службы ООН
|
23 июня
|
День государственной службы Украины
|
25 июня
|
День молодежи
|
25 июня
|
День таможенной службы Украины
|
26 июня
|
Международный день ООН в поддержку жертв пыток
|
26 июня
|
Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
|
28 июня
|
День Конституции Украины
Июль
|
1 июля
|
Международный день кооперативов
|
1 июля
|
День архитектуры Украины
|
2 июля
|
День работника Государственной налоговой службы Украины
|
2 июля
|
День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины
|
2 июля
|
День работников морского и речного флота
|
7 июля
|
День работника природно-заповедного дела
|
9 июля
|
День рыбака
|
11 июля
|
Всемирный день народонаселения
|
12 июля
|
Всемирный день бортпроводника
|
16 июля
|
День бухгалтера
|
16 июля
|
День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
|
18 июля
|
Международный день Нельсона Манделы
|
28 июля
|
День системного администратора
|
28 июля
|
Международный день борьбы с вирусными гепатитами
|
30 июля
|
День работников торговли
Август
|
2 августа
|
День высокомобильных десантных войск ВСУ
|
5 августа
|
Международный день светофора
|
7 августа
|
День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины
|
8 августа
|
День войск связи Вооруженных Сил Украины
|
9 августа
|
Международный день коренных народов мира
|
12 августа
|
Международный день молодежи
|
14 августа
|
День работников ветеринарной медицины
|
14 августа
|
День строителя
|
19 августа
|
День пасечника
|
23 августа
|
День Государственного Флага Украины
|
24 августа
|
День Независимости Украины
|
27 августа
|
День авиации Украины
|
28 августа
|
День шахтера
Сентябрь
|
1 сентября
|
День знаний
|
2 сентября
|
День нотариата
|
4 сентября
|
День предпринимателя
|
8 сентября
|
Международный день грамотности
|
8 сентября
|
Международный день солидарности журналистов
|
9 сентября
|
Международный день красоты
|
10 сентября
|
День украинского кино
|
10 сентября
|
Всемирный день предотвращения самоубийств
|
10 сентября
|
День физкультуры и спорта
|
11 сентября
|
День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
|
11 сентября
|
День танкистов
|
12 сентября
|
День программиста
|
12 сентября
|
Курбан-байрам
|
15 сентября
|
Международный день демократии
|
16 сентября
|
Международный день охраны озонового слоя
|
17 сентября
|
День изобретателя и рационализатора
|
17 сентября
|
День спасателя
|
17 сентября
|
День фармацевтического работника
|
18 сентября
|
День работника леса
|
20 сентября
|
День рекрутера
|
21 сентября
|
День мира
|
21 сентября
|
Международный день мира
|
21 сентября
|
День HR-менеджера
|
22 сентября
|
День партизанской славы
|
25 сентября
|
День машиностроителя
|
27 сентября
|
День туризма
|
29 сентября
|
Всемирный день моря
|
30 сентября
|
День усыновления
|
30 сентября
|
Международный день переводчика
|
30 сентября
|
Всеукраинский день библиотек
Октябрь
|
1 октября
|
Международный день пожилых людей
|
2 октября
|
Международный день ненасилия
|
2 октября
|
День работников образования
|
3 октября
|
Всемирный день Хабитат
|
4 октября -
|
Всемирная неделя космоса
|
4 октября
|
Всемирный день животных
|
5 октября
|
Всемирный день учителей
|
8 октября
|
День юриста
|
9 октября
|
Всемирный день почты
|
9 октября
|
День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы
|
9 октября
|
День художника
|
10 октября
|
Всемирный день психического здоровья
|
10 октября
|
День работников стандартизации и метрологии
|
10 октября
|
Европейский день борьбы против смертной казни
|
12 октября
|
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
|
12 октября
|
День кадрового работника
|
14 октября
|
День Украинского казачества
|
14 октября
|
День защитника Украины
|
15 октября
|
Всемирный день сельской женщины
|
15 октября
|
Международный день белой трости
|
15 октября
|
День работников целлюлозно-бумажной промышленности
|
16 октября
|
Всемирный день продовольствия
|
16 октября
|
День работников пищевой промышленности
|
17 октября
|
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
|
20 октября
|
Международный день кредитных союзов
|
20 октября
|
Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы
|
24 октября
|
Всемирный день информации о развитии
|
24 октября
|
День Организации Объединенных Наций
|
24 октября -
|
Неделя разоружения
|
28 октября
|
День освобождения Украины от фашистских захватчиков
|
30 октября
|
День автомобилиста и дорожника
|
31 октября
|
Международный день Черного моря
Ноябрь
|
3 ноября
|
День инженерных войск
|
3 ноября
|
День ракетных войск и артиллерии
|
4 ноября
|
День железнодорожника
|
6 ноября
|
День работника социальной сферы
|
6 ноября
|
Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
|
9 ноября
|
День украинской письменности и языка
|
9 ноября
|
Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
|
14 ноября
|
Всемирный день борьбы против диабета
|
16 ноября
|
Международный день терпимости
|
16 ноября
|
День работников радио, телевидения и связи
|
17 ноября
|
День студента
|
17 ноября
|
Международный день студентов
|
17 ноября
|
Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
|
19 ноября
|
День работников гидрометеорологической службы
|
19 ноября
|
День стеклопроизводителя
|
20 ноября
|
Всемирный день памяти жертв ДТП
|
20 ноября
|
Всемирный день ребенка
|
20 ноября
|
День индустриализации Африки
|
20 ноября
|
День работников сельского хозяйства
|
21 ноября
|
День Достоинства и Свободы
|
21 ноября
|
Всемирный день телевидения
|
25 ноября
|
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
|
26 ноября
|
День памяти жертв голодоморов
|
29 ноября
|
Международный день солидарности с палестинским народом
Декабрь
|
1 декабря
|
Всемирный день борьбы против СПИДа
|
2 декабря
|
Международный день борьбы за отмену рабства
|
3 декабря
|
Международный день инвалидов
|
5 декабря
|
Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития
|
6 декабря
|
День Вооруженных Сил Украины
|
7 декабря
|
Международный день гражданской авиации
|
9 декабря
|
Международный день борьбы против коррупции
|
10 декабря
|
День прав человека
|
11 декабря
|
Международный день гор
|
12 декабря
|
День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
|
14 декабря
|
День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
|
17 декабря
|
День работника государственной исполнительной службы
|
18 декабря
|
Международный день мигрантов
|
19 декабря
|
День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций
|
19 декабря
|
День адвокатуры
|
19 декабря
|
День святого Николая
|
20 декабря
|
Международный день солидарности людей
|
22 декабря
|
День энергетика
|
24 декабря
|
День работников архивных учреждений
Выходные дни в Украине
В Украине в 2017 году нерабочими объявлены следующие дни:
- 1-2 января – Новый год;
- 7-9 января – Рождество;
- 8 марта – Международный женский день;
- 16-17 апреля – Пасха;
- 1-2 мая – День международной солидарности трудящих;
- 8-9 мая – День победы;
- 4-5 июня – Троица;
- 28 – День Конституции;
- 24 августа – День Независимости;
- 14-16 октября – День защитника Украины.