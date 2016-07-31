Правозахисники УГСПЛ розказали, чому треба боротися за свої права в умовах правового нігілізму

Прес-конференція

Учасники: Максим Щербатюк, Наталія Козаренко, Анна Ющенко, Володимир Виноградов



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Українська Гельсінська спілка з прав людини надає безоплатну правову допомогу через мережу громадських приймалень. На даний момент в Україні працює у 23-ох областях. Найбільше до юристів та адвокатів УГСПЛ звертаються ветерани АТО, вимушені переселенці. Значна частина справ мають успішне завершення, решта ще в процесах. За минулий рік до громадсьтких приймалень УГСПЛ звернулося 39 тисяч заявників. Про це розповіли Максим Щербатюк, програмний директор УГСПЛ; Наталія Козаренко, координатор мережі громадських приймалень УГСПЛ; Анна Ющенко, юрист громадської приймальні УГСПЛ; Володимир Виноградов, юрист громадської приймальні УГСПЛ, під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

«Громадські приймальні Української Гельсинської Спілки з прав людини працюють уже вісім років по всій території Україні. Вони є у кожному обласному центрі. Основний акцент роблять на ті справи, де є порушником держава. За минулий рік до громадських приймалень УГСПЛ звернулося 39 тисяч заявників. Мережа складається з 29 приймалень», - говорить Щербатюк.

Юрист громадської приймальні УГСПЛ в Києві розповідає про інші випадки правового нігілізму.

«Найбільше ми стикаємося з типовими поширеними проблема, зокрема це проблема соціального захисту. Тут багато заявників, але одна причина – чиновники працюють лише нас творення перешкод в отриманні людьми навіть мінімальних соціальних гарантій. Є інші справи, вони шокують та обурюють, бо злочинцями виявляються самі правоохоронці. В одній з наших успішних справ саме суд підігрував намірам ПриватБанку. На жаль, не скрізь вдається добитися хоча б проміжного успіху, як от в справі кучерявенька, якого незаконно вигнали з власного житла поліція, суддя Бобровник двома неправосудними рішеннями подарував квартиру шахраям, а прокуратура все це благословляє абсолютною бездіяльністю», - продовжує Анна Ющенко.

Виноградов зазначає, що за минулий рік громадські приймальні у Сумах надало 1253 консультації. «Більшість з осіб, які звернулися до приймальні, мають статус ВПО. Кожен з них отримав кваліфіковану правову допомогу. Звернення цієї категорії громадян, перш за все, стосувалися питань соціального забезпечення: проблем з отриманням різних видів державної соціальної допомоги, відновлення документів, встановлення фактів народження та смерті на тимчасово окупованій території. На жаль, через певні прогалини в законодавстві, протягом минулого року нам доводилося досить активно захищати права переселенців саме у судовому порядку», - говорить Виноградов.

Ознайомитися з кейсами громадських приймалень УГСПЛ можна за посиланням.

Знайти громадську приймальну УГСПЛ і отримати безкоштовну первинну консультацію можна тут

Прес-центр Главкома також пропонує переглянути запис прес-конференції