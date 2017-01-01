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    П'ятиборець Тимощенко не зміг піднятися на п'єдестал пошани в Польщі

    • Сьогодні, 18:27
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    Українець зайняв четверте місце на етапі Кубка світу

    Срібний медаліст Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Павло Тимощенко  не потрапив в число призерів четвертого етапу Кубка світу з сучасного п'ятиборства, що проходив в польському Джонкуві. Після трьох поспіль призових місць (нагадаємо, в США Тимощенко посів 2-е місце, в Єгипті переміг, а в Угорщині був третім) на цей раз українець прийшов до фінішу четвертим.

    Як завжди, Павло відмінно провів фехтовательную частина змагань, ставши в ній другим, проте плавання і конкур трохи погіршили позицію Павла, і на «комбайн» він вибігав 7-м.

    Лідером на дистанцію вибіг один з корейських спортсменів, але перед останнім вогневим рубежем гонку очолив білорус Ілля Полозков. Однак невдала стрільба відкинула його на підсумкове 5-е місце. Зате обидва корейця, які були в групі переслідувачів, відстрілялися чисто і в підсумку посіли перші два місця. Переміг Чон Ун Тхе, а його співвітчизник Лі Чжи Хун на самому фініші випередив німця Патріка Дога.

    Тимощенко не уникнув в «комбайні» помилок при стрільбі - зокрема, допустив три промахи на третьому рубежі - тому не зміг наблизитися до лідерів. В кінці дистанції Павло намагався поборотися за медальне місце, але все ж залишився 4-м.

    Ще один представник України Денис Павлюк зайняв дуже гідне 10 місце.

    У жіночій частині змагань Зінаїда Батрак  не добралася до топ-10, зайнявши 17-е місце.

    Тепер у п'ятиборців попереду фінал Кубка світу - він пройде 23-25 липня у Вільнюсі.

    Джерело: xsport.ua

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