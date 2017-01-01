Кубок Федерації. Світоліна принесла Україні дострокову перемогу над Австралією
- Сьогодні, 14:02
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Еліна в двох партіях розібралася з Дариною Гаврилової
Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено розібралася з тенісисткою збірної Австралії Дариною Гаврилової 6: 3, 6: 2 і принесла нашій збірній третю перемогу на австралійками.
Таким чином збірна України достроково перемогла збірну Австралії 3: 0 і наша команда буде грати в плей-офф за вихід до Світової групи.
Нагадаємо, що вчора Еліна в трьох сетах розібралася з Ешлі Барті, а Леся Цуренко обіграла Гаврилову в першому матчі.
Джерело: xsport.ua