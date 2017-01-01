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    Кубок Федерації. Світоліна принесла Україні дострокову перемогу над Австралією

    • Сьогодні, 14:02
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    Еліна в двох партіях розібралася з Дариною Гаврилової

    Українська тенісистка Еліна Світоліна  впевнено розібралася з тенісисткою збірної Австралії Дариною Гаврилової 6: 3, 6: 2 і принесла нашій збірній третю перемогу на австралійками.

    Таким чином збірна України достроково перемогла збірну Австралії 3: 0 і наша команда буде грати в плей-офф за вихід до Світової групи.

    Нагадаємо, що вчора Еліна в трьох сетах розібралася з Ешлі Барті, а Леся Цуренко обіграла Гаврилову в першому матчі.

    Джерело: xsport.ua
    теніс
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