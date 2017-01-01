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    Стаховський і Молчанов здобули парний титул турніру серії челленджер в Узбекистані

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка

    Призовий фонд турніру складає $ 75 000

    Український дует у складі Сергія Стаховського та Дениса Молчанова виграв парний турнір серії Челленджер в Узбекистані.

    Нагадаємо, у півфіналі Стаховський і Молчанов завдали поразки російському дуету Єлгін / Кудрявцев.

    Нагадаємо, в одиночному розряды Стаховський вибув у чвертьфіналі.

    У свою чергу Денис Молчанов завершив свої виступи в "одинаку" ще у першому раунді.

    Чоловічий тенісний турнір у Карші, Узбекистан

    Призовий фонд - $ 75 000 + H

    Парний розряд

    Фінал

    Сергій Стаховський / Денис Молчанов (Україна) - Кравітц / Менендес-Масейрас (Німеччина / Іспанія, 3) - 6:4, 7:6(7)

    Джерело: champion.com.ua

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