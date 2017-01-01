Український дует Волошина-Яхно завоював золото на етапі Світової серії в Канаді
- Сьогодні, 21:46
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Для Анни це вже друге золото за два дні змаганьНа четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який проходить в канадському Торонто, успішно для українських спортсменок почався другий змагальний день.
Дует Анни Волошиної та Єлизавети Яхно з результатом 91.2005 балів став кращим в технічній програмі. Два інших призових місця дісталися представницям приймаючої сторони.
Нагадаємо, що в перший день канадського етапу Волошина виграла золото в сольній технічній програмі. Також цей дует вигравав нагороди найвищого ґатунку в аналогічній дисципліні на етапі в Парижі.
Джерело: xsport.ua