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    Український дует Волошина-Яхно завоював золото на етапі Світової серії в Канаді

    • Сьогодні, 21:46
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    Для Анни це вже друге золото за два дні змагань

    На четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який проходить в канадському Торонто, успішно для українських спортсменок почався другий змагальний день.

    Дует Анни Волошиної та Єлизавети Яхно з результатом 91.2005 балів став кращим в технічній програмі. Два інших призових місця дісталися представницям приймаючої сторони.

    Нагадаємо, що в перший день канадського етапу Волошина виграла золото в сольній технічній програмі. Також цей дует вигравав нагороди найвищого ґатунку в аналогічній дисципліні на етапі в Парижі.

    Джерело: xsport.ua

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