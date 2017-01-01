Український дует Волошина-Яхно завоював золото на етапі Світової серії в Канаді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для Анни це вже друге золото за два дні змагань

На четвертому етапі Світової серії з синхронного плавання, який проходить в канадському Торонто, успішно для українських спортсменок почався другий змагальний день.

Дует Анни Волошиної та Єлизавети Яхно з результатом 91.2005 балів став кращим в технічній програмі. Два інших призових місця дісталися представницям приймаючої сторони.

Нагадаємо, що в перший день канадського етапу Волошина виграла золото в сольній технічній програмі. Також цей дует вигравав нагороди найвищого ґатунку в аналогічній дисципліні на етапі в Парижі.

Джерело: xsport.ua