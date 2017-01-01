Мессі у перерві матчу з «Реалом» виплюнув вибитий зуб

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У першому таймі гри форвард «Барселони» отримав травму в зіткненні з гравцем суперників Марсело

Лідер «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі виплюнув вибитий під час гри зуб.

Форвард отримав травму в першому таймі, коли проти нього грубо зіграв гравець «Реала» Марсело. Після цього Мессі забив перший гол у матчі, а вже в доданий арбітром час, на останній 92-ій хвилині свій другий гол, який став переможним для «Барселони».

Цей гол став 500-м для Мессі у складі каталонського клубу.

Нагадаємо, що матч «Реал» - «Барселона» завершився з рахунком - 2:3.



