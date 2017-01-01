Сплячий красень. Як в соцмережах жартують з суду над Насіровим

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Роман Насіров

соцмережі вже кілька днів поспіль активно обговорюють справу Насірова

Cьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін відсторонив від посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Тим часом соцмережі вже кілька днів поспіль активно обговорюють справу Насірова та діляться іронічними фразами, жартами та фотожабами.

«Нема сил дивитись на страждання тов. Насірова. Я за евтаназію з конфіскацією», - написав у Facebook журналіст Вахтанг Кіпіані.

Й одразу побив власний рекорд – понад 7,8 тис. лайків та понад 1,4 тис. поширень.

«Ненависть і зневага до правлячої верхівки зашкалює. Замість прізвища Насіров могло бути будь-яке інше. Це страшно, що влада настільки сліпоглуха, що цього не розуміє», - наголошує Кіпіані.

Тим часом набирає популярності і хештег #изНасирование.

Нагадаємо, Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.