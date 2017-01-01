День інавгурації Дональда Трампа (наживо)

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Обраний президент США Дональд Трамп вже приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дому, передає CNN.

Дональд Трамп разом з дружиною Меланією, а також віце-президент Майкл Пенс та члени їх кабінету разом з родинами та друзями візьмуть участь в традиційному богослужінні в церкві святого Іоанна напроти Білого дому.

Нагадаємо, похід на богослужіння в церкву відкриває низку заходів на День Інавгурації.

Наразі відомо, що кількість демократів, які збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа зросла до 62.

Крім того, тисячі демонстрантів мають намір влаштувати 20 січня у Вашингтоні акцію протесту, щоб зірвати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 8 листопада 2016 році у США відбулися вибори президента. Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на виборах.

Так, Трамп вже набрав 274 із 270 голосів, необхідних для перемоги, а його суперниця, кандидат від демократів Хілларі Клінтон, – 215 голосів.

У Вашингтоні, де сьогодні пройде церемонія інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, люди почали збиратися ще до світанку.

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