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    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея

    • Сьогодні, 15:31
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    Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні

    У Вашингтоні, де сьогодні відбудеться церемонія інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, люди почали збиратися ще до світанку.

    Незважаючи на ранній час, зараз у столиці США близько 8-ї ранку, майже тисяча осіб уже чергує біля загороджувальних воріт, неподалік від Капітолію.

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    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея
    У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея

    Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні.

    Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

    Читайте також статтю «Главкома» «Інавгурація Трампа. Українські політики помоляться за Америку»

    Джерело: Страна.ua

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