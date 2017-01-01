У Вашингтоні із самого ранку збираються бажаючі побачити інавгурацію Трампа. Фотогалерея

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Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні

У Вашингтоні, де сьогодні відбудеться церемонія інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, люди почали збиратися ще до світанку.

Незважаючи на ранній час, зараз у столиці США близько 8-ї ранку, майже тисяча осіб уже чергує біля загороджувальних воріт, неподалік від Капітолію.

Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбудеться сьогодні, 20 січня, о 19:00 за київським часом у Вашингтоні.

Трамп змінить на посаді Барака Обаму, прийме присягу і виголосить свою першу промову як американський президент. Головна церемонія відбудеться в Білому домі. Церемонія прийняття присяги відбудеться на сходах перед будівлею Капітолію.

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Джерело: Страна.ua