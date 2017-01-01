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    Чому втікача Януковича більше не пустять у Донецьк

    • Сьогодні, 12:15
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Окупований Донбас змусять допомагати анексованому Криму продуктами

    Як виглядає ростовська резиденція Януковича і чому скандального президента-втікача в Донецьк більше не пустять?

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    Окупований Донбас змусять допомагати анексованому Криму продуктами.

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    Нагадаємо, Печерський райсуд Києва арештував майно житлового будинку «Хонка», розміщеного у резиденції «Межигір’я», де мешкав колишній президент Віктор Янукович.

    Джерело: Радіо Свобода

    Крим Донбас Віктор Янукович Донецьк боєприпаси
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