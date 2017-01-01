Чому втікача Януковича більше не пустять у Донецьк
- Сьогодні, 12:15
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Віктор Янукович
Окупований Донбас змусять допомагати анексованому Криму продуктами
Як виглядає ростовська резиденція Януковича і чому скандального президента-втікача в Донецьк більше не пустять?
Де брати боєприпаси, якщо в Україні їх не виробляють?
Окупований Донбас змусять допомагати анексованому Криму продуктами.
Чий борщ дорожче?
Як промивають дитячі мізки в окупованому Донбасі?
Нагадаємо, Печерський райсуд Києва арештував майно житлового будинку «Хонка», розміщеного у резиденції «Межигір’я», де мешкав колишній президент Віктор Янукович.
Джерело: Радіо Свобода