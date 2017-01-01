Чому втікача Януковича більше не пустять у Донецьк

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Віктор Янукович

Окупований Донбас змусять допомагати анексованому Криму продуктами

Як виглядає ростовська резиденція Януковича і чому скандального президента-втікача в Донецьк більше не пустять?

Де брати боєприпаси, якщо в Україні їх не виробляють?

Окупований Донбас змусять допомагати анексованому Криму продуктами.

Чий борщ дорожче?

Як промивають дитячі мізки в окупованому Донбасі?

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва арештував майно житлового будинку «Хонка», розміщеного у резиденції «Межигір’я», де мешкав колишній президент Віктор Янукович.

Джерело: Радіо Свобода