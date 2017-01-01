Глава МЗС Великобританії: «Полюбовної угоди» з Путіним щодо України не буде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Джонсон

Керівник британського МЗС запевнив, що у Вашингтоні починають розуміти наміри та дії Росії

Міністри закордонних справ України, Великої Британії та Польщі обговорили в Києві способи тиску на Росію, щоб та виконувала взяті на себе зобов’язання.

Керівник британського МЗС Борис Джонсон запевнив, що у Вашингтоні починають розуміти наміри та дії Росії, тому «полюбовної трансатлантичної угоди», яка б зашкодила інтересам України, не буде.

Міністри також припустили можливість розширити формат мирних переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі, однак нову формулу ще не узгодили.