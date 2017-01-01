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    Глава МЗС Великобританії: «Полюбовної угоди» з Путіним щодо України не буде

    • Сьогодні, 14:21
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    Борис Джонсон
    Борис Джонсон

    Керівник британського МЗС запевнив, що у Вашингтоні починають розуміти наміри та дії Росії

    Міністри закордонних справ України, Великої Британії та Польщі обговорили в Києві способи тиску на Росію, щоб та виконувала взяті на себе зобов’язання.

    Керівник британського МЗС Борис Джонсон запевнив, що у Вашингтоні починають розуміти наміри та дії Росії, тому «полюбовної трансатлантичної угоди», яка б зашкодила інтересам України, не буде.

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    Міністри також припустили можливість розширити формат мирних переговорів про врегулювання конфлікту на Донбасі, однак нову формулу ще не узгодили.

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