Хто пожинатиме плоди блокади Донбасу

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Патріоти, політики чи п'ята колона?

Блокування залізничного сполучення з непідконтрольною Україні територією обростає класичними елементами українського політичного протистояння.

Влада вже заявила про можливі віялові відключення світла через дефіцит антрациту. А учасники блокади закликали військових підтримати їхню акцію.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничні перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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