  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Хто пожинатиме плоди блокади Донбасу

    • Сьогодні, 06:44
    • Розсилка

    Патріоти, політики чи п'ята колона?

    Блокування залізничного сполучення з непідконтрольною Україні територією обростає класичними елементами українського політичного протистояння.

    Влада вже заявила про можливі віялові відключення світла через дефіцит антрациту. А учасники блокади закликали військових підтримати їхню акцію.

    Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничні перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

    Читайте також Кому і навіщо потрібна блокада «ДНР» та «ЛНР»?


    Джерело: Радіо Свобода
    Читайте також
    зона АТО Донбас Донетчина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ