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    В «Укрзалізниці» підрахували збитки від блокади Донбасу

    • Сьогодні, 21:47
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    <p>&laquo;Активісти&raquo; залізничної блокади Донбасу</p>

    «Активісти» залізничної блокади Донбасу

    Блокада завдає «Укрзалізниці» фінансових втрат та репутаційних ризиків

    Залізнична блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, наразі  заблоковано пересування двох тепловозів і декількох десятків вагонів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

    «Своїми діями блокувальники на чолі з кількома народними депутатами завдають залізничній галузі матеріальної шкоди, фінансових втрат та репутаційних ризиків. Сума завданих збитків від дій блокувальників вже сягнула 8,4 млн грн.», - заявили в «Укрзалізниці».

    Кожен день простою залізничної техніки, за словами перевізника, «завдає залізничній галузі збитків через споживання пально-мастильних матеріалів та припинення процесу перевезень».

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    Наразі залишається заблокований рух тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове – Світланове (з 25 січня) та маневрового тепловозу на одній із колій перегону Курдюмівка – Бахмут-2 (з 2 лютого). На ділянці Шипилове – Світланове пошкоджено колію .

    «ПАТ «Укрзалізниця» закликає сприяти розблокуванню руху поїздів на двох перегонах на Донбасі та відшкодуванню збитків винними особами», - резюмують перевізники.

    Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

    У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

    В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.

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