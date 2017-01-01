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    Лікар львівського шпиталю: Стан потерпілих гірників «Степової» стабільний

    • Сьогодні, 15:22
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    Двадцять гірників, які постраждали у видобувній лаві шахти «Степова», перебувають на лікуванні у 8-й міській лікарні Львова

    Один шахтар залишився у червоноградському шпиталі. За оцінками лікарів, стан гірників стабільний, більшість – середньої тяжкості, троє перебувають на межі тяжкого стану, але нічого життю гірників не загрожує.

    Шахтарі мають опіки на тілі, дихальних шляхів. Найбільше опіків – 25 – в одного з потерпілих. За розповідями очевидців трагедії – потерпілих гірників, було два спалахи газу, один за одним.

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    Трагедія на шахті «Степова» сталася 2 березня близько 13-ї години. За попередньою інформацією, причиною став вибух метану, іскра спричинила пожежу. На місці загинуло восьмеро гірників, а 21 дістав травми. За фактом загибелі гірників прокуратура Львівської області порушила кримінальну справу за ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Джерело: Радіо Свобода

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