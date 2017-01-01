На Черкащині, Хмельниччині та Закарпатті обмежили рух транспорту

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Негода не стихає

У Черкаській області для вантажівок закрили траси Київ-Одеса, Київ-Знам'янка та Бориспіль-Дніпропетровськ.

На Закарпатті із берегів вийшла річка Латориця. Через крижаний дощ та ожеледицю для великовагового транспорту закривають дороги на Хмельниччині.

І сьогодні знову не пускатимуть вантажівки до Києва. В’їзд великогабаритного транспорту до столиці знову обмежили з 7:00 ранку вівторка. Таке рішення було прийняте міською владою, аби не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автошляхах столиці.