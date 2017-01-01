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    На Черкащині, Хмельниччині та Закарпатті обмежили рух транспорту

    • Сьогодні, 16:08
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    У Черкаській області для вантажівок закрили траси Київ-Одеса, Київ-Знам'янка та Бориспіль-Дніпропетровськ.

    На Закарпатті із берегів вийшла річка Латориця. Через крижаний дощ та ожеледицю для великовагового транспорту закривають дороги на Хмельниччині.

    І сьогодні знову не пускатимуть вантажівки до Києва. В’їзд великогабаритного транспорту до столиці знову обмежили з 7:00 ранку вівторка. Таке рішення було прийняте міською владою, аби не створювати додаткових перешкод для роботи снігоприбиральної техніки на автошляхах столиці. 

    Джерело: ТСН
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