Наступник Чуркіна шокував свєю лексикою дипломатів в ООН

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Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков

Сафронков грубо відповів на звинувачення в підтримці Асада

Заступник постійного представника Росії при ООН Володимир Сафронков звернувся до представника Великобританії в ООН Меттью Райкрофту, називаючи його на «ти».

«Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Подивися на мене, очі-не відводь, що ти очі відводиш?»,— сказав Сафронков Райкрофту.

«Ти сьогодні говорив, пан Райкрофт, не по порядку денному засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави... Не смій ображати Росію більше», - додав він.