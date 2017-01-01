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    Під Авдіївкою тривають бойові дії

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    Бойові дії в зоні АТО
    Бойові дії в зоні АТО

    Загострення ситуації

    З настанням темної доби на околицях Авдіївки, що на Донеччині, вчергове зав’язується бій. 

    Зокрема, проросійські бойовики обстрілюють українських військовослужбовців із крупнокаліберної зброї. На ніч задіяли артилерію.

    Бійці 39-го окремого мотопіхотного батальйону у складі 72-ї механізованої бригади знаходяться близько до ворога і перші дають відсіч своєму противнику.

    Автор: Радіо Свобода

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час проведення антитерористичної операції на Донбасі з початку 2017 року загинули 98 українських військових.


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