Під Авдіївкою тривають бойові дії

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Бойові дії в зоні АТО

Загострення ситуації

З настанням темної доби на околицях Авдіївки, що на Донеччині, вчергове зав’язується бій.

Зокрема, проросійські бойовики обстрілюють українських військовослужбовців із крупнокаліберної зброї. На ніч задіяли артилерію.

Бійці 39-го окремого мотопіхотного батальйону у складі 72-ї механізованої бригади знаходяться близько до ворога і перші дають відсіч своєму противнику.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час проведення антитерористичної операції на Донбасі з початку 2017 року загинули 98 українських військових.



