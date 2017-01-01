Оприлюднені втрати України на Донбасі з початку року

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

За даними Міністерства оборони, в АТО загинули 98 українських військових

Під час проведення антитерористичної операції на Донбасі з початку 2017 року загинули 98 українських військових. Про це поінформував представник Міністерства оборони України Андрій Петренко під час його виступу на конференції в Грузії, де проходить засідання Парламентської асамблеї НАТО.

За його даними, з початку року на Донбасі ще більше 800 українських військових дістали поранення. Крім того, зафіксовано більше 1100 фактів порушення режиму тиші.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але зазнали поранень двоє бійців.

Нагадаємо, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.