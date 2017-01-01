Сімферополь, Луганськ, Донецьк чи Краматорськ: де борщ дешевший?
- Сьогодні, 14:40
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Борщ
Чи можуть жителі непідконтрольних територій Донбасу і Криму дозволити собі зварити борщ за існуючими цінами?
Крим і окупована частина Донбасу домовилися про розвиток економічних зв'язків.
Мета: знизити ціни на продукти.
Журналісти з'ясовували, чи можуть жителі непідконтрольних територій Донбасу і Криму дозволити собі зварити борщ за існуючими цінами.
Де найнижчі ціни на продуктові набори – у Сімферополі, Луганську, Донецьку або Краматорську – у сюжеті.
Нагадаємо, у Донецькій області на території, підконтольній українській владі, внаслідок бойових дій пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.
Джерело: Радіо Свобода