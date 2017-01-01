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    Сімферополь, Луганськ, Донецьк чи Краматорськ: де борщ дешевший?

    • Сьогодні, 14:40
    • Розсилка
    Борщ
    Борщ

    Чи можуть жителі непідконтрольних територій Донбасу і Криму дозволити собі зварити борщ за існуючими цінами?

    Крим і окупована частина Донбасу домовилися про розвиток економічних зв'язків.

    Мета: знизити ціни на продукти.

    Журналісти з'ясовували, чи можуть жителі непідконтрольних територій Донбасу і Криму дозволити собі зварити борщ за існуючими цінами.

    Де найнижчі ціни на продуктові набори – у Сімферополі, Луганську, Донецьку або Краматорську – у сюжеті.

    Нагадаємо, у Донецькій області на території, підконтольній українській владі, внаслідок бойових дій пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. 

    Джерело: Радіо Свобода

    Крим Донбас економіка ціни
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