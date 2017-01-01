Сімферополь, Луганськ, Донецьк чи Краматорськ: де борщ дешевший?

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Борщ

Чи можуть жителі непідконтрольних територій Донбасу і Криму дозволити собі зварити борщ за існуючими цінами?

Крим і окупована частина Донбасу домовилися про розвиток економічних зв'язків.

Мета: знизити ціни на продукти.

Журналісти з'ясовували, чи можуть жителі непідконтрольних територій Донбасу і Криму дозволити собі зварити борщ за існуючими цінами.

Де найнижчі ціни на продуктові набори – у Сімферополі, Луганську, Донецьку або Краматорську – у сюжеті.

Нагадаємо, у Донецькій області на території, підконтольній українській владі, внаслідок бойових дій пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури.

Джерело: Радіо Свобода