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Поліція РФ

Учень записався на опозиційний мітинг «Він нам не Дімон»

У Брянській області Росії поліція забрала з уроку школяра, який записався на заборонений опозиційний мітинг проти корупції в вищих ешелонах влади, організований Олексієм Навальним.

Про це повідомила «Медіазона».

За даними порталу, відбулося затримання в школі №1 селища Погар. Школяр, по якого пришли поліцейські, записався на мітинг за підсумками розслідування Фонду боротьби з корупцією про «таємну імперію» Дмитра Медведєва.

Після візиту поліції до школи директор провела бесіду з учнями про Олексія Навального. Її запис виклали в спільноті «Команда Навального» «ВКонтакте».

В ході бесіди директор називала президента Росії Володимира Путіна «лідером» із «високим рейтингом за рахунок зовнішньої політики».



