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    У Росії забрали в поліцію з уроку школяра, який закликав до мітингу

    • Сьогодні, 10:26
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    Поліція РФ
    Поліція РФ

    Учень записався на опозиційний мітинг «Він нам не Дімон»

    У Брянській області Росії поліція забрала з уроку школяра, який записався на заборонений опозиційний мітинг проти корупції в вищих ешелонах влади, організований Олексієм Навальним.

    Про це повідомила «Медіазона».

    За даними порталу, відбулося затримання в школі №1 селища Погар. Школяр, по якого пришли поліцейські, записався на мітинг за підсумками розслідування Фонду боротьби з корупцією про «таємну імперію» Дмитра Медведєва.

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    Після візиту поліції до школи директор провела бесіду з учнями про Олексія Навального. Її запис виклали в спільноті «Команда Навального»  «ВКонтакте».

    В ході бесіди директор називала президента Росії Володимира Путіна «лідером» із «високим рейтингом за рахунок зовнішньої політики».


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