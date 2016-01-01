Відеодокази провини екс-мера Слов'янська Штепи продемонстрували в суді

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Суд у справі Нелі Штепи вивчав відеодокази обвинувачення.

Червонозаводський райсуд Харкова на засіданні у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, обвинуваченої в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і створення терористичної групи, вивчав відеодокази сторони обвинувачення.

Про це розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, повідомляє Укрінформ.

«Щодо Штепи: сьогодні дивилися відеодокази, надані стороною держобвинувачення», - зазначила Дубовик.

За її словами, суд продовжить розгляд відеодоказів на засіданні 26 січня 2017 року, о 14:00.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Червонозаводський райсуд Харкова продовжив арешт Нелі Штепи до 3 лютого 2017 року.

Штепа затримана 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені «під дулом автомата». Їй загрожує довічний термін.