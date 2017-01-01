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    Як живуть українські артилеристи за десятки кілометрів від лінії фронту

    • Сьогодні, 14:23
    • Розсилка
    72 бригада
    Фото: telegraf.com.ua
    72 бригада

    Попри черговий режим тиші, який так і не почав діяти у повній мірі, артилеристи завжди напоготові. Техніка заправлена, а боєкомплект – повний

    В боях під Авдіївкою у січні-лютому цього року, коли терористи пішли в атаку на українські позиції, артилерія 72-ої механізованої бригади цілодобово прикривала піхоту. Та зараз через Мінські домовленості ця зброя далеко від передової.

    Артилеристи – за десятки кілометрів від лінії фронту. Стріляти їм не можна. Але що таке техніка і як на ній працювати, вони не забувають. У зоні відведення техніка пересувається чи не щодня. Навички потрібно тримати на висоті. Як от вміння швидко залишити небезпечну ділянку.

    В одній із точок відведення базуються 122-міліметрові САУ «Гвоздика». Та їздять не лише на них. Для практики є бронетранспортер МТ-ЛБ.

    Наразі тут спокій. Є можливість відремонтувати все, що цього потребує.

    Джерело: 24 канал

    АТО ЗСУ зброя Авдіївка
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