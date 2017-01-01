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    Женя Галич з O.Torvald про честь офіцера, мову та новини з АТО

    • Сьогодні, 13:54
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    Женя Галич
    Женя Галич

    Такого Женю Галича з гурту O.Torvald ви ще не бачили

    Він мріє про український Крим, планує концерти у прифронтовій зоні й пишається своєю донькою.

    У розмові для програми «Молодь плюс» він розмірковує про честь, мову та патріотизм. І каже: або ти бидло, або ти офіцер.

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    Нагадаємо, фінал Національного відбору на «Євробачення-2017» закінчився скандалом: фаворит телеглядачів та букмекерів Melovin отримав від членів журі одну з найнижчих оцінок – лише два бали. Натомість телеглядачі оцінили виступ співака у максимальних шість балів.

    Переможцем конкурсу став гурт О.Torvald, музиканти отримали по п’ять балів від членів журі та глядачів. Загалом 10 балів також набрала співачка Tayanna: 6 балів від журі, 4 бали від глядачів. Таким чином O.Torvald  і Tayanna набрали однакову кількість балів, однак, згідно з умовами конкурсу, оцінка глядачів має вирішальне значення при рівній кількості голосів у учасників.

    Джерело: Радіо Свобода

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