Женя Галич з O.Torvald про честь офіцера, мову та новини з АТО

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Женя Галич

Такого Женю Галича з гурту O.Torvald ви ще не бачили

Він мріє про український Крим, планує концерти у прифронтовій зоні й пишається своєю донькою.

У розмові для програми «Молодь плюс» він розмірковує про честь, мову та патріотизм. І каже: або ти бидло, або ти офіцер.

Нагадаємо, фінал Національного відбору на «Євробачення-2017» закінчився скандалом: фаворит телеглядачів та букмекерів Melovin отримав від членів журі одну з найнижчих оцінок – лише два бали. Натомість телеглядачі оцінили виступ співака у максимальних шість балів.

Переможцем конкурсу став гурт О.Torvald, музиканти отримали по п’ять балів від членів журі та глядачів. Загалом 10 балів також набрала співачка Tayanna: 6 балів від журі, 4 бали від глядачів. Таким чином O.Torvald і Tayanna набрали однакову кількість балів, однак, згідно з умовами конкурсу, оцінка глядачів має вирішальне значення при рівній кількості голосів у учасників.

Джерело: Радіо Свобода