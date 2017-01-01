Зміцнення безпеки США. Чи може Дональд Трамп узаконити катування?
- Сьогодні, 11:11
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Перші кроки 45-го президента США
Тема посилених методів допиту, стала знову обговорюватися в США. Зміцнення безпеки Америки - одна з передвиборних обіцянок Трампа.
Катування підозрюваних - метод, який президент Сполучених Штатів вважає допустимим.
«Я впевнений, що тортури працюють», - заявив глава Білого дому. Але це виходить за рамки закону, котрого має підпорядковуватися навіть президент.
Джерело: myRTVi