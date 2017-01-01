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    Зміцнення безпеки США. Чи може Дональд Трамп узаконити катування?

    • Сьогодні, 11:11
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    Перші кроки 45-го президента США

    Тема посилених методів допиту, стала знову обговорюватися в США. Зміцнення безпеки Америки - одна з передвиборних обіцянок Трампа.

    Катування підозрюваних - метод, який президент Сполучених Штатів вважає допустимим.

    «Я впевнений, що тортури працюють», - заявив глава Білого дому. Але це виходить за рамки закону, котрого має підпорядковуватися навіть президент.

    Джерело: myRTVi

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