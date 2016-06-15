ЗМІ: знаменита модель телефону Nokia 3310 знову з'явиться на ринку

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Знаменита Nokia 3310

Вартість телефону складе всього € 59

Фінська компанія HMD Global, яка має ліцензією на випуск смартфонів під брендом Nokia, планує представити чотири моделі цих телефонів на Всесвітньому мобільному конгресі, який відкриється в Барселоні в кінці лютого. Про це повідомив у вівторок портал VentureBeat.

Крім нового смартфона Nokia 6, який вже був випущений в цьому році на китайському ринку, компанія, за даними порталу, презентує також апарати нижчої цінової категорії - Nokia 5 і Nokia 3.

Однак найбільш цікавою з новинок повинна стати, як стверджує видання, сучасна версія класичного кнопкового телефону Nokia 3310, який до цих пір цінують за довге життя акумулятора і міцність. Його вартість складе всього € 59. Представити телефони публіці HMD Global планує 26 лютого.

У минулому році Nokia оголосила, що планує почати повернення до випуску смартфонів в 2017 році після того, як кілька років тому продала свій мобільний бізнес Microsoft. «Відповідно із стратегічного угодою, що стосується прав на бренд і ліцензування інтелектуальної власності, Nokia Technologies (один з підрозділів Nokia) передасть HMD Global Oy, новій компанії, створеній в Фінляндії, ексклюзивну глобальну ліцензію на створення телефонів і планшетів під брендом Nokia», - відзначали тоді в компанії.

Nokia буде отримувати регулярні грошові компенсації з продажів мобільних пристроїв. HMD планує протягом наступних трьох років інвестувати $ 500 млн у просування продукції під маркою Nokia на світовому ринку.

Nokia - фінська транснаціональна компанія, виробник телекомунікаційного устаткування для мобільних, фіксованих, широкосмугових і IP-мереж. Акції Nokia розміщені на Франкфуртській і Нью-Йоркській фондових біржах, а також на фондовій біржі Гельсінкі.