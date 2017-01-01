Вибори у Франції: букмекери пророкують поразку прокремлівським кандидатам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон – фаворит президентських перегонів у Франції

Фаворитом називають незалежного кандидата-центриста Еммануеля Макрона

Менше тижня залишилося до президентських виборів у Франції, і чим ближчою є ця подія, яка, і це можна сказати без перебільшення, вплине на геополітичний розклад сил у всьому світі, тим впевненіше букмекери називають головного фаворита на посаду президента країни.

Якщо взимку та на початку весни шанси головних фаворитів Марін Ле Пен, Еммануеля Макрона і Франсуа Фійона були приблизно рівними, то зараз букмекери фаворитом називають саме незалежного кандидата-центриста Макрона.

За інформацією «Главкома», коефіцієнт на перемогу Макрона в букмекерській конторі William Hill становить 2.00.

А от шанси кандидатів Фійона та Ле Пен, які неодноразово під час виборчої кампанії робили проросійські заяви, є значно меншими.

Так, імовірність успіху республіканця Франсуа Фійона букмекери оцінюють коефіцієнтом 3.75, а лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен, яку називають «подругою Путіна» – 4.00

Невеликі шанси аналітики залишають також ультралівому кандидату Жан-Люку Меленшону. Коефіцієнт на те, що він стане президентом Франції – 9.00.

Інші ж борці за президентське крісло мають суто теоретичні шанси на перемогу.

Як повідомлялося, у столиці Франції Парижі під час мітингу проти кандидатки у президенти країни Марін Ле Пен сталися сутички між протестувальниками і поліцією.

Менш ніж за тиждень до першого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 23 квітня, четверо головних кандидатів провели великі агітаційні акції в Парижі та інших містах у понеділок, 17 квітня. Читайте про це в матеріалі «Вибори у Франції: як лідери перегонів агітували за тиждень до голосування»