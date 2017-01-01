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    Вибори у Франції: букмекери пророкують поразку прокремлівським кандидатам

    • Сьогодні, 15:47
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    Еммануель Макрон&nbsp;&ndash; фаворит президентських перегонів у Франції
    Еммануель Макрон – фаворит президентських перегонів у Франції

    Фаворитом називають незалежного кандидата-центриста Еммануеля Макрона

    Менше тижня залишилося до президентських виборів у Франції, і чим ближчою є ця подія, яка, і це можна сказати без перебільшення, вплине на геополітичний розклад сил у всьому світі, тим впевненіше букмекери називають головного фаворита на посаду президента країни.

    Якщо взимку та на початку весни шанси головних фаворитів Марін Ле Пен, Еммануеля Макрона і Франсуа Фійона були приблизно рівними, то зараз букмекери фаворитом називають саме незалежного кандидата-центриста Макрона.

    За інформацією «Главкома», коефіцієнт на перемогу Макрона в букмекерській конторі William Hill становить 2.00.

    А от шанси кандидатів Фійона та Ле Пен, які неодноразово під час виборчої кампанії робили проросійські заяви, є значно меншими.

    Так, імовірність успіху республіканця Франсуа Фійона букмекери оцінюють коефіцієнтом 3.75, а лідера «Національного фронту» Марін Ле Пен, яку називають «подругою Путіна» – 4.00

    Невеликі шанси аналітики залишають також ультралівому кандидату Жан-Люку Меленшону. Коефіцієнт на те, що він стане президентом Франції – 9.00.

    Інші ж борці за президентське крісло мають суто теоретичні шанси на перемогу.

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    Як повідомлялося, у столиці Франції Парижі під час мітингу проти кандидатки у президенти країни Марін Ле Пен сталися сутички між протестувальниками і поліцією.

    Менш ніж за тиждень до першого туру президентських виборів у Франції, який відбудеться 23 квітня, четверо головних кандидатів провели великі агітаційні акції в Парижі та інших містах у понеділок, 17 квітня. Читайте про це в матеріалі «Вибори у Франції: як лідери перегонів агітували за тиждень до голосування»

    ЄС вибори Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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