Одна зі спецслужб США назвала антимігрантський указ Трампа неефективним

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У Білому Домі воліють дочекатися «повного розвідувального аналізу, про який просив президент».

Міністерство внутрішньої безпеки США назвало неефективною заборону на в'їзд до США громадян 7 країн, запроваджену президентом Дональдом Трампом, повідомляє ВВС.

Як повідомляють видання Wall Street Journal і інформагентство Associated Press, Білий дім доручив спецслужбам США оцінити заходи, вжиті президентом.

В рамках цієї роботи міністерство підготувало доповідь, де йдеться про те, що «громадянство навряд чи є надійним індикатором потенційної терористичної активності», повідомляють видання, які мають цей документ.

Речник міністерства Джилліан Крістенсен підтвердила справжність документу. Водночас, як вона пояснила, що йдеться, скоріше, про «коментарі на основі відкритих джерел, а не про повноцінну доповідь за результатами глибоких міжвідомчих досліджень».

Крістенсен назвала «абсурдними і фактично помилковими» припущення про те, що висновок міністерства має політичне забарвлення.

Коментуючи американським ЗМІ реакцію Дональда Трампа на цю доповідь, представник Білого дому Майкл Шорт сказав, що «це не той повний розвідувальний аналіз, про який просив президент».

«Розвідувальні служби зводять в єдине ціле всеосяжну доповідь на основі всіх доступних джерел, яка буде базуватися на розвідданих, а не на політиці», - заявив він.

Незабаром після вступу на посаду Дональд Трамп тимчасово заборонив в'їзд у США громадян семи країн: Іраку, Сирії, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану і Ємену. Це призвело до анулювання 100 тисяч віз.

Рішення Трампа спровокувало багатотисячні протести в США.

Згодом федеральний суд в Сіетлі призупинив дію указу на час розгляду скарги на документ. Адміністрації президента поки що не вдалося оскаржити це рішення.

Після цього Трамп обіцяв підписати новий міграційний указ, але поки що не зробив цього.