Що стоїть за антиіранською кампанією Трампа

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Освічена корупція і вежі ганьби

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Одним из характерных черт нынешнего времени является все большее обретение коррупцией «просвещенных» черт. Эта социально-общественная язва становится уделом не только одиозных диктаторских, людоедских режимов, управляющих неразвитыми обществами, но и разъедает вполне развитые и цивилизованных страны. Примером тому многочисленные расследования А. Навального относительно воровской сути путинского режима, его недавнее разоблачение владельца вилл, яхт и виноградников российского премьера Д. Медведева.

Американскую «надежду» путинистов – Дональда Трампа, нынешнего президента и бывшего бизнесмена, тоже сотрясают коррупционные скандалы. За ними скрываются подлинная суть его демагогических предвыборных речей и первые шаги на посту президента США. Один из мутных трамповских проектов связан с Азербайджаном – близким по духу Кремлю квазимонархическим режимом, основанным коллегой Путина, генералом КГБ Гейдаром Алиевым. Его сын, нынешний президент Азербайджана Ильхам недавно назначил первым вице-президентом республики свою супругу Мехрибан – представительницу второго могущественного клана Пашаевых, владеющего многими ключевыми отраслями страны. Правящий коррумпированный альянс Алиевых – Пашаевых уже давно является предметом исследований журналистов и международных правозащитных организаций.

Последнее такого рода антикоррупционное расследование о связях Трампа с империей Алиевых – Пашаевых провел известный американский еженедельник The New Yorker. В статье «Худшая сделка Трампа« речь идет о том как президент США помогал построить в Азербайджане отель, за которым стояла коррупционная схема. Но самое главное состоит в том, что эта схема, как утверждает автор статьи Адам Дэвидсон, была организованна олигархами, у которых есть связи с иранским Корпусом стражей исламской революции(!). Что раскрывает подоплёку начатой антииранской кампании Трампа с тем, чтобы отмыться от иранского пятна его и без того туманной деятельности.

Люди в Азербайджане стоявшие за проектом, были близкими родственниками Зии Мамедова, министра транспорта, одного из богатейших и самых могущественных в стране олигархов. «Мамедов стал министром транспорта в 2002 году, в период, когда режим начал получать гигантскую прибыль от государственных нефтяных месторождений в Каспийском море. На момент заключения сделки, касавшейся отеля, Мамедов, кадровый чиновник, получал зарплату в размере примерно 12 тыс. долларов, но был, при этом, миллиардером», – говорится в статье. По словам автора, вначале смета на строительство Trump Tower Baku составляла 195 млн долларов, но много раз пересматривалась, и издержки оказались намного выше.

«Когда в 2015 году Трамп стал кандидатом в президенты США, Mother Jones, Associated Press, The Washington Post и другие издания в своих публикациях задавали вопросы о его участии в бакинском проекте. В статьях цитировались серии депеш, отправленных из посольства США в Азербайджане в 2009-2010 годах и опубликованных сайтом WikiLeaks. В одной из депеш некий американский дипломат назвал Зию Мамедова «печально известным своей коррумпированностью даже для Азербайджана». Старший юрисконсульт Trump Organization Алан Гартен сказал журналистам, что проект отеля в Баку не ставил перед Трампом никаких этических проблем, так как его компания никогда не взаимодействовала с Мамедовым напрямую», – говорится в статье.

Спустя месяц после избрания Трампа президентом США Гартен объявил, что Trump Organization разорвала свои связи с проектом отеля. Однако, автор статьи Адам Дэвидсон пишет: «В то время я находился в Баку, и стало очевидно, что история отеля, исходящая от Trump Organization, неточна и неполна. Компания Трампа заключила сделку не только с Анаром Мамедовым, но и с братом Зии – Эльтоном, влиятельным депутатом парламента Азербайджана. Эльтон подписал контракты, а в одном интервью подтвердил, что основал Baku XXI Century – компанию, которой принадлежит Trump Tower Baku. Когда его спросили, кто владеет Baku XXI Century, он сказал, что это «коммерческая тайна», но добавил, что «контролировал все ее операции» до 2015 года, когда разорвал связи с компанией. Эльтон отрицал, что воспользовался своим положением политика в целях наживы».

«У семьи Мамедовых, вдобавок к репутации коррупционеров, есть и настораживающие связи, которые должно было выявить любое надлежащее исследование рисков: она много лет была связана на финансовом уровне с одним иранским семейством, имеющим отношение к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) – подразделению иранских вооруженных сил», – пишет Дэвидсон. Добавим, что КСИР является наиболее одиозной структурой правящего шиитского режима в Тегеране и в настоящее время сражается в Сирии совместно с российским воинским контингентом, поддерживающим Б. Асада.

В 2008 году (в том же году, когда было объявлено о строительстве башни) З. Мамедов в качестве министра транспорта выбрал иранскую строительную фирму Azarpassillo для заключения контрактов с мультимиллионными (в долларах) сметами. Кейумарс Дарвиши, председатель совета директоров фирмы, участвовал в ирано-иракской войне. После войны он возглавил иранскую строительную фирму Raman, которая контролируется Стражами революции. Правительство США регулярно обвиняло КСИР в преступной деятельности, в том числе в наркотрафике, спонсировании терроризма за рубежом и отмывании денег. Reuters недавно сообщило, что администрация Трампа намерена официально осудить КСИР как террористическую организацию», – говорится в статье.

Автор приводит сведения о деятельности Azarpassillo в Азербайджане и замечает: «Имеющиеся доказательства убедительно указывают, что З. Мамедов вступил в сговор с агентом КСИР, чтобы заключать сделки с завышенными сметами, которые обогатили бы их обоих, а также позволили им обходить запреты на отмывание денег и санкции против Ирана».

«Пока Azarpassillo заключала сделки с министерством транспорта, Мамедовы вкладывали крупные суммы в ряд масштабных строительных проектов. Те, кто отмывает деньги, обожают строительные проекты. Они привлекают законные средства правительств и частных инвесторов, они требуют частых платежей законным субподрядчикам: цементным заводам, лесопилкам, стекольным фабрикам, ремесленникам. На проекте Trump Tower Baku деньги переводились в США, Великобританию, Турцию, Румынию, ОАЭ и еще несколько стран или поступали из них», – утверждает автор в статье.

Trump Organization вышла из сделки в Баку в декабре 2016 года. Автор заключает: «На протяжении всей избирательной компании Трамп имел деловые отношения с человеком, который, как было известно его компании, был вероятным партнером иранского КСИР». Между тем в марте 2016-го Трамп заявил: «Моя первоочередная задача – отменить катастрофическую сделку с Ираном», назвал Иран «крупнейшим спонсором терроризма во всем мире» и посетовал, что Ирану позволили разработать новые ракеты большой дальности. Организация Iran Watch полагает: технологии для производства ракет во многом разработаны компанией Nasr, которой когда-то руководил человек из семьи Дарвиши – Камаль.

«Бакинский проект – далеко не единственный случай, когда Trump Organization имела отношение к спорной сделке», – замечает автор. Может быть, Trump Organization завлекает иностранных партнеров еще и тем, что готова игнорировать приметы коррупции? – задается он вопросом.

Автор статьи считает, что пока не получил от Trump Organization удовлетворяющие его ответы на самые элементарные вопросы: «кто владеет компанией Baku XXI Century, с которой они подписали контракты; откуда взялись деньги, выплаченные Baku XXI Century компании Trump Organization; воспользовались ли Мамедовы своей политической властью на пользу себе и Trump Organization; использовали ли Мамедовы для финансирования Trump Tower Baku деньги, полученные от иранского Корпуса стражей революции».

Тем не менее, несмотря на это, в последние месяцы отдельные представители американской администрации уже подвергаются разоблачению по поводу несанкционированных контактов с иностранными государствами, включая Россию, и организациями. Это говорит о том, что сам Трамп не застрахован от шантажа и провокаций и пытается опередить возможное развитие событий в этом направлении.

На это намекает и Адам Дэвидсон в своей разоблачительной статье в The New Yorker». «Власть и влияние Мамедовых в Азербайджане резко уменьшилось», – пишет автор, поясняя, что Эльтон в 2015-м лишился депутатского мандата, а Зия в феврале был уволен из министерства. «Если у Мамедовых или могущественных иранцев есть доказательства, что Trump Organization нарушила законы, они, возможно, поддадутся соблазну извлечь из этого выгоду», – прогнозирует журналист.

Даже если Трампу удастся добиться официального объявления КСИР террористической организацией, при худшем сценарии это вряд ли поможет ему избежать еще одного «ирангейта» в истории политических скандалов США.

Джерело: Каспаров.ру

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