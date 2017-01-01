Турецький дублер Путіна

Кямран Агаєв Політолог

Кямран Агаєв

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Ердоган відволікає Європу від кремлівських авантюр

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Десятилетнее противостояние Путина с западным миром, начавшееся с его зловещей речи в Мюнхене в феврале 2007 года, подхватывает турецкий исламист-манипулятор, нео-осман Эрдоган.

Новоявленный султан с берегов Босфора дошел до того, что рассорился практически со всей Европой. Также как и Путин, который якобы «оскорбился» тем, что России было отведено, дескать, второстепенное место в мире, Эрдоган обиделся на то, что ему не дают агитировать за свой референдум в странах ЕС. И как бы повторяя своего нового-старого кремлевского друга, включил антизападную риторику.

Вместе с тем, турецкий лидер пошел еще дальше и поочередно обвинил в нацизме и фашизме Германию и Нидерланды. Выступая на многотысячном митинге своих сторонников, он договорился до того, что Запад якобы спонсирует терроризм. Забыв при этом упомянуть о том, как сделал свою границу прозрачной для исламских экстремистских групп, проникающих в Сирию.

Парадоксально, но Эрдоган, пользуется путинским методами, хотя не является выходцем из служб безопасности. Кремлевскому православному чекисту необходим был так называемый «русский мир», а турецкому «султану» понадобилась обширная тюркская диаспора в Европе для дополнительных голосов в предстоящем референдуме.

На 16 апреля в Турции запланирован референдум по конституционной реформе, наделяющий президента страны единоличной властью. Эрдоган давно одержим идеей изменить Конституцию страны и сделать Турцию президентской республикой. При его диктаторских наклонностях и нео-османистских устремлениях это фактически приведет к установлению самоличной власти с непредсказуемыми последствиями для страны и всего региона.

В случае положительного результата на референдуме Эрдоган получит, в частности, право назначать министров, готовить проект государственного бюджета, отбирать большинство старших судей и вводить необходимые ему законы своим декретом. Более того, с измененной конституцией президент сможет самостоятельно вводить чрезвычайное положение, распускать парламент и, самое главное, осуществлять дальнейшую исламизацию страны, что еще больше отдалит ее от Европы цивилизованного мира.

В правящей, созданной Эрдоганом, происламистской «Партии справедливости и развития», опасаясь непредсказуемого результата референдума, очень рассчитывают на голоса зарубежной, главным образом европейской, диаспоры. Только в Германии, где этнических турок насчитывается порядка 2,5-3 миллиона президент-султан может получить дополнительно около 1,5 миллиона голосов. Среди них и ведется постоянная пропагандистская работа, включая и мечети. Об этом, в частности, уже писала Татьяна Росс в своих материалах из Германии.

Основная ставка эрдогановцами делалась на Германию, причем деятелями очень высокого уровня. Предполагалось, что министр юстиции Турции выступит по вопросу референдума перед соотечественниками в небольшом городке Гаггенау в земле Баден-Вюртемберг, министр экономики – в Кёльне и министр иностранных дел – в Гамбурге.

Между тем, муниципальные власти трех городов поочередно отказали турецким политикам в проведении мероприятий. Основания – проблемы безопасности, нехватка парковочных мест для авто, пожароопасное состояние помещения. При этом официальный Берлин, в частности канцлерина А.Меркель выразила солидарность с руководством Нидерландов, на которую обрушился гнев Эрдогана.

Власти страны запретили посадку самолета с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Турции М. Чавушоглу, мотивировав это решение соображениями безопасности. Чавушоглу собирался выступить на митинге в Роттердаме, посвященном конституционному референдуму в Турции.

После этого в Нидерланды въехала наземным транспортом из Германии министр по делам семьи и социальной политики Турции Ф.Б. Сайян Кайя. Она пыталась попасть в турецкое генконсульство в Роттердаме. Но власти Нидерландов выслали министра из страны. Эрдоган назвал власти Нидерландов «пережитками нацизма» и фашистами и пригрозил ответными мерами.

Власти Нидерландов разогнали акцию протеста у турецкого консульства в Роттердаме, но протесты перед консульством Нидерландов в Стамбуле закончились беспрецедентной для Турции заменой голландского флага над диппредставительством на турецкий флаг. Эти действия напомнили атаки разъяренной толпы в Иране во времена так называемой «исламской революции», когда были захвачены посольства США и Израиля и творились надругательства над их государственными флагами.

Не вызывает сомнений, что антизападный выпад Эрдогана объясняется приближением референдума и его попыткой заработать дополнительные очки для своих конъюнктурных по сути действий против существующей Конституции, построенной по европейскому образцу.

Между тем обращает на себя внимание тот факт, что эти действия Эрдогана осуществляются на фоне сближения с Москвой, которой он демонстративно подыгрывает в затянувшемся противостоянии по Украине, Сирии и другим международным проблемам. С другой стороны, турецкий «усеченный» президент создает еще одну головную боль Брюсселю, вольно или невольно отвлекает его от противодействия путинским «гибридным» авантюрам.

Путин и Эрдоган недавно после долгого перерыва провели в Москве показательное заседание Совета сотрудничества высшего уровня, где было особо отмечено, что две страны «завершили уже процесс нормализации». Два одиозных деятеля всем своим видом старались продемонстрировать, прежде всего для внешнего потребления, свою заинтересованность в «партнерском» взаимодействии практически по всем обсуждавшимся проблемам, особенно в экономической сфере.

Однако, как показывает предыдущая эволюция отношений между путинской Россией и эрдогановской Турцией, эти отношения носят вовсе не партнерский, а прежде всего конъюнктурный, спекулятивный характер, обусловленный политическими физиономиями президентов, их целевыми установками. Сейчас этих двух антидемократичных лидеров объединяет антизападная платформа, на которую запрыгнул турецкий перевертыш.

Как долго Эрдоган будет играть роль путинского дублера в отношениях с Европой покажет уже ближайшее время. Думается, что у европейцев хватит ума не поддаваться на провокации турецкого бесноватого деятеля, толкающего своих обманутых сторонников на позорный путь религиозного конфликта с «неверной» Европой. Если же их кумир перейдет красную черту, то остается надеяться, что охладить его исламский пыл сможет НАТО, членом которого пока еще является Турция.

Джерело: Каспаров.ру

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