В РФ почали більше народжувати. Медведєв каже, що завдяки йому

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Дмитро Медведєв

Прем'єр-міністр Росії похвалився демографічним прогресом

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв побачив, що в РФ почала зростати народжуваність, пише ТАСС.

«За останні роки у нас є безумовні успіхи в цій сфері (зростання народжуваності), всупереч різним прогнозам дітей в нашій країні дійсно стало більше, природний приріст за чотири роки становить понад 90 тис. людей, причому в сім'ях все частіше почали з'являтися другі і треті діти», - сказав він.

На його думку, «це стало можливим завдяки тій цілеспрямованій політиці, яку ми проводили останні 10 років, тієї допомоги, яку держава надає багатодітним сім'ям та просто сім'ям з дітьми, надаючи їм різні виплати, допомоги, пільги».

Як відомо, незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.

Водночас голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що 2017 році Резервний фонд Росії буде повністю вичерпано.