  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В РФ почали більше народжувати. Медведєв каже, що завдяки йому

    • Сьогодні, 14:08
    • Розсилка
    Дмитро Медведєв&nbsp;
    Дмитро Медведєв 

    Прем'єр-міністр Росії похвалився демографічним прогресом

    Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв побачив, що в РФ почала зростати народжуваність, пише ТАСС.

    «За останні роки у нас є безумовні успіхи в цій сфері (зростання народжуваності), всупереч різним прогнозам дітей в нашій країні дійсно стало більше, природний приріст за чотири роки становить понад 90 тис. людей, причому в сім'ях все частіше почали з'являтися другі і треті діти», - сказав він.

    На його думку, «це стало можливим завдяки тій цілеспрямованій політиці, яку ми проводили останні 10 років, тієї допомоги, яку держава надає багатодітним сім'ям та просто сім'ям з дітьми, надаючи їм різні виплати, допомоги, пільги».

    Як відомо, незважаючи на критичну економічну ситуацію, Кремль продовжує виділяти величезні кошти на гібридну війну. Так, торік таємні видатки з федерального бюджету Росії зросли до 800 млрд рублів. Як відомо, більша частина видатків цієї категорії йде на фінансування армії. Крім того, у Путіна виділять понад мільярд рублів на поширення пропаганди у Франції.

    Водночас голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова заявила, що 2017 році Резервний фонд Росії буде повністю вичерпано.

    Читайте також
    Дмитро Медведєв демографічна криза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ