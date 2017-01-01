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    Думки вголос

    Як Росія відреагувала на скандальний фільм про майно Медведєва

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    • Сьогодні, 11:07
    • Розсилка
    <span>Гірська резиденція Дмитра Медведєва &laquo;Псехако&raquo; в Сочі</span>
    Гірська резиденція Дмитра Медведєва «Псехако» в Сочі

    Майже повний блок на цю інформацію в будь-яких ЗМІ, навіть у «напіввільних»

    Мовою оригіналу

    Собираем комментарии прессе официальных лиц и фигурантов нашего вчерашнего расследования. Подборка выглядит как стопроцентное доказательство тому, что при этом режиме в любой его возможной ипостаси («либеральной» или «силовой») никакой борьбы с коррупцией в принципе быть не может.

    То есть

    Во-первых, это пока вся реакция на расследование, которое содержит факты, достаточные для немедленной отставки правительства и с которым уже ознакомилось больше 2 млн человек.

    Во-вторых, как видите, ни слова по сути. Чиновники: Навальный — уголовник, и ничего с ним обсуждать нельзя. Подельники Медведева: всё неправда.

    То есть даже не попытка опровержения фактов: «Медведева не было на яхте» или «Усманов не дарил нам поместье за 5 млрд». Просто: вы всё врёти.

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    Даже в сентябре прошлого года, когда мы раскрыли первую часть нашей работу по фонду «ДАР» и Медведеву они пытались комментировать по существу.

    А знаете, почему они считают, что пройдёт попытка заигнорить всё? Вот ответ:

    Почти полный блок на эту информацию в любых СМИ, даже в «полусвободных».

    Ну ничего, как правильно заметил Волков, интернет тоже может доставить неприятные минуты ребятам за красной стеной.

    Спасибо всем, кто распространяет «Димона». Вы делаете важное дело, и с каждой вашей ссылкой выражение лиц сергеев неверовых становится всё кислее.

    Что делать, ясно:


    Джерело: блог Олексія Навального

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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