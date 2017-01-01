Як Росія відреагувала на скандальний фільм про майно Медведєва
- Сьогодні, 11:07
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Розсилка
Майже повний блок на цю інформацію в будь-яких ЗМІ, навіть у «напіввільних»
Мовою оригіналу
Собираем комментарии прессе официальных лиц и фигурантов нашего вчерашнего расследования. Подборка выглядит как стопроцентное доказательство тому, что при этом режиме в любой его возможной ипостаси («либеральной» или «силовой») никакой борьбы с коррупцией в принципе быть не может.
То есть
Во-первых, это пока вся реакция на расследование, которое содержит факты, достаточные для немедленной отставки правительства и с которым уже ознакомилось больше 2 млн человек.
Во-вторых, как видите, ни слова по сути. Чиновники: Навальный — уголовник, и ничего с ним обсуждать нельзя. Подельники Медведева: всё неправда.
То есть даже не попытка опровержения фактов: «Медведева не было на яхте» или «Усманов не дарил нам поместье за 5 млрд». Просто: вы всё врёти.
Даже в сентябре прошлого года, когда мы раскрыли первую часть нашей работу по фонду «ДАР» и Медведеву они пытались комментировать по существу.
А знаете, почему они считают, что пройдёт попытка заигнорить всё? Вот ответ:
Статьи о расследовании ФБК про активы Д.Медведева в газетах:— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 3 марта 2017 г.
Ведомости +
Новая +
Коммерсантъ -
Российская -
МК -
Независимая -
РБК -
Почти полный блок на эту информацию в любых СМИ, даже в «полусвободных».
Ну ничего, как правильно заметил Волков, интернет тоже может доставить неприятные минуты ребятам за красной стеной.
Спасибо всем, кто распространяет «Димона». Вы делаете важное дело, и с каждой вашей ссылкой выражение лиц сергеев неверовых становится всё кислее.
Что делать, ясно:
Джерело: блог Олексія Навального