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    Думки вголос

    Ідентифікація Дорна. Чому цього хлопця треба залишити у спокої

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Вчора, 23:13
    • Розсилка

    Скажіть конкретно, а чого ви чекали від хлопця, який народився в Челябинську

    Нова буря здійнялася - на цей раз через скандальне інтерв'ю Дорна. Усі, ніби пелену з очей скинули - обговорюють. обурюються, таврують. Дивні люди. 
    Рівень маніпуляції свідомістю на наших телеканалах розділив більшість пасивних обивателів на тупих ватників і агресивних псевдопатріотів, які радіють тризубу на футболці, як прояву найвищого патріотизму, забуваючи, що футболку легко поміняти, тоді як власну сутність навряд чи.
    Скажіть конкретно, а чого ви чекали від хлопця, який народився в Челябинську - батьківщині «сурових російських мужиков» («Наша Раша»), а зростав у Славутичі, особливому місті переселенців, де дуже рідко можна почути українську мову?
    Ну й нарешті - всеукраїнську відомість і славу приніс йому телеканал М1, який був і є суто комерційним за своєю суттю і космополітичним за своєю ідеологією. Саме М1 його виховав і випестив, заклав і розвинув у ньому характерні риси його фірмового музичного стьобу і цинічного пофігізму. Місця, де відбувалися і відбуваються концерти цього артиста - це як правило дорогі клубні тусовки, де збирається золота молодь. За останні кілька трагічних для України років там мало що змінилося. Буремні хвилі на поверхні не сягають цього «дна» - тут все спокійно, респектабельно і весело. Української мови зазвичай там не почуєш...

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    Що ж до українськості самого артиста, то її чітко характеризує кліп «Стрибають цицьки». Якщо ви не бачили цього шедевра - неодмінно знайдіть і подивіться до кінця. Усі питання знімуться автоматично. Людина з українською душею ніколи б не написала і не заспівала такого. І не зняла б такий кліп...
    Так в чому, скажіть основна претензія до Дорна? У тому, що він відверто розповів про свої переконання? Що йому байдуже, де і для кого співати? Що він спекулював на патріотичних почуттях українців, використовуючи національну символіку? 
    Бідні наївні люди - вам так хочеться вірити у щось світле, високе і чисте, що ви шукаєте чорну кішку в темній кімнаті, тоді як її там уже давно немає!
    Бо, насправді усе що було насправді вартісним - це якісний піар, цілодобові ротації на М1 і підтримка шоу-бізнесового середовища, яке в Україні НІКОЛИ не було українським, як і ВСЕ українське телебачення, яке за 25 років Незалежності так і не спромоглося стати україноцентричним.

    А Дорн - це лише типовий продукт продукованої нашим телебаченням масової субкультури. Попкорн для загубленого покоління Пепсі.
    Тож, залиште у спокої хлопця. Справа того не варта...

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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