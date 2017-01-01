Путін вигадав Четверту світову війну. В Україні одразу кілька поразок

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін

Все, що Росія зробила для підвищення своєї значущості, знищує її

Мені вже здається, що зустрічі «Великої сімки» завжди проходили без Росії. На останній зустрічі у 2013 році президент США Барак Обама порівняв президента Росії Володимира Путіна з другорічником, що сидить на задній лаві. Ну, а потім цього другорічника вивели з класу, виходить. Якщо згадати історію, місце Росії в G8 — це аванс, виданий ще радянському лідеру Михайлові Горбачову. Він сидів там, правда, не на рівні з усіма, а десь на приставному стільчику. Потім президенту Росії Борису Єльцину дозволили сісти за стіл. Звичайно, це був аванс. Тому що визначення «Великої сімки» — це найбільші економіки і демократії в світі. Якщо говорити про економіку, то Росія далеко не найбільша. Якщо говорити про демократію, то останні індекси свободи ставлять Росію, здається, в кінці першої сотні. Путінська Росія остаточно і продемонструвала, що аванси, видані Горбачову та Єльцину, були занадто щедрими і передчасними.

Ще в часи холодної війни був створений інститут (G7), де у своєму вузькому колі провідні демократичні держави могли обговорювати якісь серйозні питання. Виключивши Росію, західні країни лише позбулися певної незручності. Адже був присутній абсолютно сторонній персонаж. Вже було зрозуміло: Путін припинив прикидатися — тому такою різкою була реакція Обами на тій останній зустрічі, — що він свій. Це був уже справжній чужий серед своїх.

З усякими людьми треба говорити. Китайський лідер Сі Цзіньпін - не більший світоч демократії, ніж Путін: у КНР тисячі людей розстрілюють або на органи розбирають. Але це велика економіка, і доводиться розмовляти. Для цього існує «Велика двадцятка» (G20), в якій і Путін присутній. Ось там дійсно вирішують якісь економічні питання. G7 без Путіна здобула природний формат і перетворилася на місце, де можна в своєму колі без краваток і піджаків поговорити про мир.

Росія не приховує, що веде гібридну війну із Заходом. Про яку «вісімку» може йти мова?! Це принциповий виклик самій суті західної системи. І Україна, яка сама себе визначила частиною західної цивілізації, - на передньому фронті боротьби. Якщо Росія не припинить цю боротьбу, то вона й не повернеться до «вісімки». Росія зазнала серйозних геополітичних поразок: це провал концепції «русского мира» і «Новоросії», про які ніхто навіть в Росії вже не згадує. Але від своєї ідеї конфронтації із Заходом Росія не відмовилася.

Але Росії Горбачова той приставний стілець поставили, коли він визнав поразку Радянського Союзу в Третій світовій війні — холодній — із Заходом. Термін «Четверта світова війна» не я придумав — це термін кремлівських пропагандистів. Ось коли Росія зазнає поразки, тоді і можна буде подумати про її повернення до якогось клубу. Але не одразу.

Все, що Росія могла зробити для підвищення так званих ставок, своєї значущості — вона вже зробила. І все це лише шкодить їй: агресія проти України, втручання у сирійський конфлікт. Вони дійсно лізуть в Афганістан, Лівію... Але ресурсів немає жодних. Це просто прискорить крах цього режиму, його поразку в Четвертій світовій війні, яку він сам вигадав.

Росія користувалася невтручанням Обами, відходом з Близького Сходу. Я не великий шанувальник президента США Дональда Трампа, але один його удар «Томагавками» по сирійському аеродрому, хоча нічого не змінив у військовому плані, але дуже багато - в політичному і психологічному. Він показав, по-перше, що світовий поліцейський, повертається на місце свого чергування. А, по-друге, миттєво зруйнував російські міфи про військові й технічні успіхи. Де були знамениті С-300 та С-400, які мали захищати сирійські аеродроми? Ви ж пам'ятаєте жалюгідні пояснення кремлівської пропаганди на наступній день: «Нам завадила кривизна Землі». Ось і вся велика міць Росії, що встає з колін.

Джерело: Апостроф

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