Путін вигадав Четверту світову війну. В Україні одразу кілька поразок
- Сьогодні, 07:14
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Розсилка
Все, що Росія зробила для підвищення своєї значущості, знищує її
Мені вже здається, що зустрічі «Великої сімки» завжди проходили без Росії. На останній зустрічі у 2013 році президент США Барак Обама порівняв президента Росії Володимира Путіна з другорічником, що сидить на задній лаві. Ну, а потім цього другорічника вивели з класу, виходить. Якщо згадати історію, місце Росії в G8 — це аванс, виданий ще радянському лідеру Михайлові Горбачову. Він сидів там, правда, не на рівні з усіма, а десь на приставному стільчику. Потім президенту Росії Борису Єльцину дозволили сісти за стіл. Звичайно, це був аванс. Тому що визначення «Великої сімки» — це найбільші економіки і демократії в світі. Якщо говорити про економіку, то Росія далеко не найбільша. Якщо говорити про демократію, то останні індекси свободи ставлять Росію, здається, в кінці першої сотні. Путінська Росія остаточно і продемонструвала, що аванси, видані Горбачову та Єльцину, були занадто щедрими і передчасними.
Ще в часи холодної війни був створений інститут (G7), де у своєму вузькому колі провідні демократичні держави могли обговорювати якісь серйозні питання. Виключивши Росію, західні країни лише позбулися певної незручності. Адже був присутній абсолютно сторонній персонаж. Вже було зрозуміло: Путін припинив прикидатися — тому такою різкою була реакція Обами на тій останній зустрічі, — що він свій. Це був уже справжній чужий серед своїх.
З усякими людьми треба говорити. Китайський лідер Сі Цзіньпін - не більший світоч демократії, ніж Путін: у КНР тисячі людей розстрілюють або на органи розбирають. Але це велика економіка, і доводиться розмовляти. Для цього існує «Велика двадцятка» (G20), в якій і Путін присутній. Ось там дійсно вирішують якісь економічні питання. G7 без Путіна здобула природний формат і перетворилася на місце, де можна в своєму колі без краваток і піджаків поговорити про мир.
Росія не приховує, що веде гібридну війну із Заходом. Про яку «вісімку» може йти мова?! Це принциповий виклик самій суті західної системи. І Україна, яка сама себе визначила частиною західної цивілізації, - на передньому фронті боротьби. Якщо Росія не припинить цю боротьбу, то вона й не повернеться до «вісімки». Росія зазнала серйозних геополітичних поразок: це провал концепції «русского мира» і «Новоросії», про які ніхто навіть в Росії вже не згадує. Але від своєї ідеї конфронтації із Заходом Росія не відмовилася.
Але Росії Горбачова той приставний стілець поставили, коли він визнав поразку Радянського Союзу в Третій світовій війні — холодній — із Заходом. Термін «Четверта світова війна» не я придумав — це термін кремлівських пропагандистів. Ось коли Росія зазнає поразки, тоді і можна буде подумати про її повернення до якогось клубу. Але не одразу.
Все, що Росія могла зробити для підвищення так званих ставок, своєї значущості — вона вже зробила. І все це лише шкодить їй: агресія проти України, втручання у сирійський конфлікт. Вони дійсно лізуть в Афганістан, Лівію... Але ресурсів немає жодних. Це просто прискорить крах цього режиму, його поразку в Четвертій світовій війні, яку він сам вигадав.
Росія користувалася невтручанням Обами, відходом з Близького Сходу. Я не великий шанувальник президента США Дональда Трампа, але один його удар «Томагавками» по сирійському аеродрому, хоча нічого не змінив у військовому плані, але дуже багато - в політичному і психологічному. Він показав, по-перше, що світовий поліцейський, повертається на місце свого чергування. А, по-друге, миттєво зруйнував російські міфи про військові й технічні успіхи. Де були знамениті С-300 та С-400, які мали захищати сирійські аеродроми? Ви ж пам'ятаєте жалюгідні пояснення кремлівської пропаганди на наступній день: «Нам завадила кривизна Землі». Ось і вся велика міць Росії, що встає з колін.
Джерело: Апостроф