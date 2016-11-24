Американські експерти назвали можливих творців вірусу-здирника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Творці WannaСry є носіями південного діалекту китайської мови

Експерти з кібербезпеки з'ясували, що творцями вірусу WannaСry можуть бути вихідці з Південного Китаю, Гонконгу, Тайваню або Сінгапуру.

Про це пише South China Morning Post.

За даними видання, експерти американської компанії Flashpoint провели лінгвістичний аналіз коду вірусу. Виявилося, що творці WannaСry є носіями південного діалекту китайської мови.

Також фахівці встановили, що спочатку код був написаний китайською мовою, а потім переведений на англійську.

Нагадаємо, що 12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. За даними Kaspersky Lab, було зафіксовано понад 45 тисяч подібних атак у 74 країнах світу.

Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію «Мегафон».

Пізніше спеціаліст з Британії випадково призупинив новий вірус.

За даними спеціалістів, атаку було скоєно кіберугрупованням з можливими зв’язками з Росією.

Читайте також: Вірус WCry і як вберегтися від світової кібератаки.