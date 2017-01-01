ЗМІ: стало відомо, як компромат на Трампа отримали спецслужби США й Британії

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Дональд Трамп

Екс-розвідник вважав це питанням нацбезпеки

Колишній агент британської розвідки Крістофер Стіл, який розслідував зв’язки Дональда Трампа з Кремлем, був настільки стурбований знайденою інформацією, що вирішив поділитися нею з розвідками Британії та США.

Про це пише британське видання The Independent із посиланням на власні джерела.

«Стіл також вирішив передати інформацію в британські й американські спецслужби після того, як зробив висновок, що такий матеріал повинен бути не тільки в руках політичних опонентів Трампа, які скористалися його послугами, це було питання національної безпеки для обох країн», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Стіл був невдоволений тим, що у ФБР, в цілому, ігнорували його повідомлення та блокували ретельне розслідування про Трампа, але натомість приділяли багато уваги розслідуванню скандалу з електронною поштою його суперника на виборах - Гілларі Клінтон.

Вважається, що колега Стіла у Вашингтоні, Гленн Сімпсон, колишній журналіст Wall Street Journal, який очолює компанію Fusion GPS, відчував те ж саме, і в кінцевому рахунку також продовжував працювати над справою Трампа без оплати.

Як відомо, його фірма у 2015 році теж збирала відомості на замовлення опонентів Трампа, а в 2016 році з нею об'єднав зусилля Стіл.

Місцезнаходження Стіла на сьогодні невідоме. Видання відзначає, що його активно критикують британські консерватори, які вважають, що колишній розвідник намагається своєю роботою перешкодити британському прем'єру Терезі Мей налагодити співпрацю з Трампом.

Джерело: Укрінформ