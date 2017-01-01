Скільки можна грати в Мінські угоди?

Андрій Піонтковський Публіцист, політолог

Андрій Піонтковський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донбас потрібно визнати тимчасово окупованійою територією, щоб зупинити Путіна і припинити кровопролиття

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Инициатива конфликта в Авдеевке лежит на российской стороне, как и в подавляющем большинстве подобных, произошедших конфликтов. Что касается цели – то в этот раз можно не гадать. О ней достаточно цинично сказал сам Песков: он полагает, что авдеевское обострение, усиление напряженности в Донбассе, поможет началу диалога РФ с США. Такие обострения все время повторяются. Последняя очень крупная эскалация произошла минувшей осенью, когда были обнаружены украинские "террористы" в Крыму, за чем последовала всеобщая мобилизация российских войск.

Это типичная позиция Кремля, обращенная к Западу. Расчет такой: запугать Запад обострением, а потом согласиться на мирное политическое урегулирование, которое основывается на том, чтобы Запад оказал давление на Киев, а тот принял путинскую интерпретацию мирного соглашения. Кстати, об этом цинично говорят и Лавров, и Путин, и Шойгу с того же сентября, когда их обвиняют в том, что Москва не выполняет первый пункт Минских соглашений. А они заявляют, что не будет политического урегулирования, а значит, не будет прекращения огня.

Их условия – это полная легализация всех этих бандитов ДНР и ЛНР, вталкивание территорий во главе с ними в политическое поле Украины, как раковая опухоль, и тем самым блокирование политического, экономического развития Украины. Вот эти цели остались неизменны, ведь Путину не столько нужны куски территорий, не столько сакральный Крым, ему нужна вся Украина. Ему нужно, чтобы она была подвержена российскому доминированию, изменила свою Конституцию, отказалась от европейского пути развития.

Украине нужно переформатировать свои отношения с западными партнерами. Минские соглашения не выполняются: РФ демонстративно и нагло, цинично их нарушает. Поэтому сколько можно играть в Минские соглашения? Военные силы не могут и не хотят принимать военный сценарий освобождения этих территорий – ведь это полномасштабная война, громадные потери со стороны украинцев и русских. Мне кажется, сейчас нужно обратиться к своим партнерам – Франции, Англии, США, чтобы они выполняли свою обязанность по Будапештскому меморандуму и обеспечивали территориальную целостность Украины. Они не хотят сейчас, или не могут, но пусть сделают минимум для того, чтобы не лилась кровь, не гибли мирные жители, пусть обеспечат разделение сторон и прекращение огня в Донбассе. Объявите эти территории временно оккупированными, так же как и Крым. Вы от них не отказываетесь, вы их считаете украинскими, и они рано или поздно вернуться, но сейчас нужно эти территории изолировать и прекратить кровопролитие. Пусть на себя это возьмет мировое сообщество. Пусть присылают войска, пусть создают разделительную зону, наполняют ее какими-то миротворческими силами. Да, это будет замороженный конфликт, но это лучше, чем то, что хочет Путин и продолжение кровопролития. Сейчас усилия украинской дипломатии должны быть сосредоточены на том, чтобы мировое сообщество обеспечило разделение сторон, прекращение огня и в юридическом плане зафиксировала, что это агрессия, что это временно оккупированные территории и что они должны быть возвращены Украине. Они и будут возвращены после падения путинского режима.

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