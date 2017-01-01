Гуманітарну допомогу з Авдіївки розвозять прифронтовими містами, - Жебрівський

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В Авдіївку приїзжає гуманітарна допомога практично із усіх куточків України

У цій складній ситуації допомагаємо і мешканцям сусідніх населених пунктів, яких також обстрілюють безтямні рашисти. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Розподіляємо з Авдіївки та Краматорська отриману гуманітарну допомогу у Красногорівку, Піски, Водяне, Опитне, Мар'їнку та інші населені пункти прифронтової зони. Саме про такий алгоритм розподілу гуманітарної допомоги йшлося вчора у телефонній розмові з Президентом України», - зазначив Жебрівський.

За його словами, в Авдіївку привозять гуманітарна допомога практично із усіх куточків України. «Зокрема вчора вантажівки прийшли із Вінниці, Львівщини, Кривого Рогу. І навіть із сусіднього прифронтового Торецька приїхав автомобіль із допомогою. Близько 40 тон допомоги отримали напередодні від Агенції ООН у справах біженців. Величезне спасибі усій Україні, за підтримку і допомогу», - додав Жебрівський.

Нагадаємо, на даний час до мобільних пунктів обігріву у Авдіївці, з початку їх функціонування, звернулися 10 тис. 182 особи (за добу 929 чоловік), харчування здійснюється трьома польовими кухнями. Організована та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, наразі видані 5 тис. 133 наборів (за добу 1112).

Як відомо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.