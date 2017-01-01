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    Думки вголос

    Росіяни самостійно домоглися бідності і гноблення своїх прав

    • Аркадій Бабченко

      Журналіст

    • Сьогодні, 06:54
    • Розсилка

    Але ось чого я і справді не може зрозуміти, так це вперте бажання ліберальної громадськості сприймати росіян, як дітей не здатних нести відповідальність за власні рішення.

    Мовою оригіналу

    Как только власть начинает какую-нибудь очередную фигню – сносить самострой, трюмить дальнобойщиков, сносить хрущобы вместе с пейзанами – в либеральном дискурсе сразу появляются термины «простые люди», «москвичи», «обычные граждане».

    Вот ничего из вышеперечисленного я не понимаю.

    Простые люди – это кто такие? Если есть простые, значит, есть и сложные? А чем они отличаются? У сложных людей что – три руки, две головы, полторы селезенки? А если про простых людей мы говорим, что они простые, значит себя мы априори считаем сложными? Значит у меня что, две головы, три руки? Да нет, вроде. Я – простой человек. Обычный хомо сапиенс.

    А знаете, что в таких случая имеется в виду под эвфемизмом «простые люди»? Это банальный заменитель настоящих определений «безответственный» и «инфантильный».

    От «простого человека» я отличаюсь только тем, что я имею желание использовать подаренную мне природой нейронную сеть, чтобы пытаться анализировать ситуацию и просчитывать возможные последствия, а «простой человек» – нет. Заметьте, я не говорю – не умеет. Я говорю именно – не хочет.

    А это и есть безответственность и инфантилизм.

    Мол, Вася не может понять, что такие-то и такие-то его действия, а точнее, бездействия, приведут к таким-то и таким-то последствиям, не занимается политикой, и просто зарабатывает деньги, чтоб содержать семью? Ну, что вы от него хотите. Он же простой человек.

    Да нет, друзья мои. Он не простой человек. Он – пассивный инфантил. А хочу я от него именно того, чтоб он и стал как раз человеком.

    Это именно я к Васе как раз и толерантен. Именно я к нему и либерален. И именно я считаю его не ребенком, а взрослым. И считаю, что он, как и любой, достигший возраста дееспособности, должен нести ответсвенность за свои действия или бездействия.

    А меня за это обвиняют в русофобстве.

    Я говорю, что не собираюсь взрослым мужикам сопли утирать, потому что считаю их ничуть не хуже себя, а меня за это упрекают в снобизме и презрении к «русскому народу» (еще один термин, который я не понимаю).
    За то, что я отношусь ко взрослым людям как к дееспособным личностям, а не как к несмышленым младенцам. Не унижая их своим сюсюканьем и ожидая от них того же, чего и от себя – не более того.

    Он – как я. Что может быть толерантнее?

    Мне совершенно не понятен и термин «обычные граждане». Что это значит?

    Если ты гражданин – ты уже выбираешь власть, контролируешь её, выбираешь стратегию развития своей страны, её общественно-политический строй и прочее, и прочее, и прочее.

    А если ты этого не делаешь, если «я не лезу в политику», если «я просто кормлю семью», если тебе тридцать лет насрать, что делает твое государство, куда оно влезает с войной, где оно убивает людей от твоего имени, кого оно сажает в лагеря – какой ты к чертям гражданин? Ты, так – народонаселение. Масса. Пейзанин.

    То же самое и с «москвичами». Москвич – это тот, кто влияет на жизнь Москвы. Это самоуправление, выборность, муниципалитеты, владение землей, владение собственными дворами, принятие решений и ответственность за них. А если твой город уничтожали двадцать пять лет все кому ни лень точечными застройками, присоединением новых москв, строительством монолитных гробин, совершенно жуткими торговыми центрами, а тебе плевать было на это – ну какой же ты москвич? Так, житель Москвы.

    И вот это сюсюканье, которое начинается каждый раз, как власть переключает свою репрессивную дубинку на очередной сегмент населения – я не понимаю совершенно.

    Власть берет и сносит пятиэтажки, наплевав на мнение жителей?

    Ну, друзья мои. Ну, согласно статистике, восемьдесят шесть процентов из вас считают, что чужое – отжимать-то как раз и можно! Не улавливаете связи? Это же вы выписали власти мандат на отжим чужих земель. Ну, ок. Получите. Распишитесь. Вы взрослые дееспосбные люди. Вам говорили, к чему это приведет. Держите в обе руки.

    Я – самый толерантный человек на земле. Я категорически уважаю ваше решение. Все желания должны исполняться.

    Власть разгоняет дальнобойщиков? Ну, что я могу сказать. Вы же не лезли в политику, когда власть разгоняла пятую колонну, крымских татар, таджиков, из которых они лепили «ваххабитов», геев и кого там угодно еще. А когда я и такие как я на каждом углу истерили, что нельзя создавать росгвардии с такими полномочиями и принимать законы, разрешающие открывать огонь по толпе – ну, вы же как раз считали, что Росгвардия и защитит вас от оранжевой напасти в виде меня?

    Ну, ок. Вот вам Росгвардия. Получите.

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    Стране было плевать, когда один царь со сверхидеей от её именни ввел войска в ближневосточную страну за морем, начал там от вашего, да-да – от вашего, от вашего – имени поддерживать людоедский режим, травящий детей газом, вы всем этим не интересовались, просто смотрели концерт в освобожденной Пальмире, а потом просто полетели в Египет самолетом А321 над Синайским полуостровом? Ну, что я могу сказать…

    Так что все эти стенания по поводу несчастных обычных граждан, которых сейчас отселяют в Новую Москву, меня не трогают совершенно.

    Кто из вас, друзья мои, протестовал против присоединения этого аппендикса, куда вас сейчас высылают? Я думаю, что-то типа 0,6 процента. Вот, да, вам я сочуствую.

    Остальных «все устраивало» – ведь так же?

    Ну, что сказать. От вашего имени Коммунарка – это теперь тоже Москва. Добро пожаловать за МКАД, в столицу нашей родины.

    Кто из вас протестовал против присоединения Крыма? Четырнадцать процентов? Да, друзья, вам я сочувствую. Но мы – проиграли. Я сам теперь в Праге на птичьих правах. И помочь уже больше, сорри, ничем не могу. Потому что пятнадцть лет назад против уничтожения независимого телеканала протестовало – сколько? Ноль ноль два процента? Ну…

    А все остальные – вы получили ровно то, что хотели, друзья мои. Ровно то, что построили сами. Ну, предупреждали же.

    Хотите, чтоб было по-другому – становитесь непростыми. Становитесь сложными. Берите на себя груз принятия решений и ответсвенности за них. А до тех пор где вам жить, как вам жить, что есть и где умирать – за вас будут решать совсем другие люди.

    И, пожалуйста, мои оппозиционные товарищи, прошу вас, не употребляйте больше эти термины. Они оскорбительны по отношению как к самому понятию взрослой самостоятельной неприкосновенной личности, так и по отношению к понятию разума.

    Захотите в следующий раз включить это сюсюканье, лучше уж называйте напрямую «дураками».
    По крайней мере это будет честнее.

    Джерело: блог Аркадія Бабченко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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