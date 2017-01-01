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    Думки вголос

    Блокада Донбасу: все перетвориться на перерозподіл фінансових потоків

    • Олена Білозерська

      Боєць Української добровольчої армії 

    • Сьогодні, 14:12
    • Розсилка
    <span>Учасники блокади Донбасу</span>
    Учасники блокади Донбасу

    Як ви могли помітити, досі я нічого не писала про економічну блокаду окупованих територій

    Не хотіла, бо мою позицію багато хто міг би не зрозуміти. Але більше мовчати не можу.

    Я обома руками за блокаду як за ідею. І так само проти реалізації цієї ідеї на практиці.

    Чому? Бо у нашій державі усі подібні спроби перетворюються на так званий «перерозподіл потоків». Простіше - на банальний рекет. Ну, не буде так, щоб жодна фура не проїхала, хіба що короткий час, а буде так, що окремі, обрані підприємці «по договорняку» платитимуть гроші і їхатимуть. Хто б цим не займався - мєнти, СБУ, добровольці - буде те саме. Знаю. Досвід.

    І це при тому, що більшість учасників отих блокад, звичайно ж, чесні й ідейні. А блокади все одно перетворюються на заробляння бабла. Карма.

    Через це сама ніколи не візьму участі у подібних заходах, і друзям не пораджу - до того часу, поки ми не матимем повноважень розстріляти перед строєм тих, хто пропустить фуру за гроші. Все інше - смерть власної репутації.

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    І ще одне. Досі я писала об'єктивно, а зараз напишу суб'єктивно. Друзі, ви своєю довбаною блокадою не даєте нам воювати. Через вашу, повторюю, довбану блокаду, до якої ми абсолютно непричетні, мєнти з різних відомств дихати нам не дають. Ми не можемо виїхати зі зброєю ні на передок, ні на полігон, нікуди. Нас зупиняють і тримають під вартою багато годин, поки ті, кому треба, не напряжуть всі можливі зв'язки, щоб нас визволити і визволити нашу зброю. Нас чекають на передку, а ми сидимо мало не в обізянниках, зриваючи бойові завдання. А люди, які мали б ловити сєпарів, витрачають прірву часу і сил на те, щоб визволяти нас.

    Скільки можна, а? Якщо не можете робити так, щоб не шкодити іншим - не робіть взагалі.

    Джерело: блог Олени Білозерської
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