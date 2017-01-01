Гройсман лякає віяловими відключеннями через блокаду на Донбасі

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Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр також виступає за боротьбу з контрабандою

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримує боротьбу з контрабандою, але наголошує, що вона не повинна ставити під загрозою енергопостачання та теплопостачання українців. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів коментуючи блокаду залізниць на Донбасі, повідомляє УНН.

«Блокування постачання вугілля, якому немає альтернативи, це означає тільки одне - зупинка і віялові відключення по всій території країни...чи потрібно до такого доводити - я думаю, що ні», - сказав Гройсман.

Глава уряду додає, що згоден з необхідністю боротьби з контрабандою, як на державному кордоні, так і на лінії розмежування.

«Якщо ми запитаємо, чи є у нас довіра до українських кордонів, так і, зокрема, лінії розмежування, щодо торгівлі контрабандним товаром - у мене такої довіри немає. І тут я готовий повністю приєднатися до жорсткої боротьби проти контрабанди і слідкувати за ситуацією в режимі онлайн, але ми не повинні оголошувати жорстку боротьбу українським громадянам, у яких повинно бути ясно і тепло», - вважає прем'єр.

Як повідомлялося, 26 січня почалася блокада залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування дороги в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. Наразі заблоковано три залізничні перегони. Блокада Донбасу вже завдала збитків на суму 8,4 млн гривень, підрахували в «Укрзалізниці».

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