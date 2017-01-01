За крок до світової війни: чим може закінчитися конфлікт між США і КНДР

Богдан Яременко Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

Богдан Яременко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Напруженість на Корейському півострові може перерости в повномасштабну війну

Це перша серйозна зовнішньополітична криза для адміністрації Трампа, яка стала наслідком бездіяльності Обами. Стратегічна політика терплячості закінчилася і не дала ніяких результатів, а зараз фактично несе пряму загрозу американським військам в Японії та Південній Кореї. Адміністрація Трампа стикнулась з необхідністю знайти відповіді на ці виклики. Саме тому перші візити міністра оборони і держсекретаря США були у цей регіон. Цим пояснюються і достатньо жорсткі у виконанні Тіллерсона заяви про готовність надання ядерної зброї Японії, Південній Кореї, які Росія, а потім Китай, назвали порушенням неіснуючих договорів у сфері контролю за ядерною зброєю.

Щодо реакції Північної Кореї, то це були чергові запуски ракет. І якщо раніше вони відбувалися з одного полігону і було зрозуміло, що це тестування, то зараз вони відбуваються набагато частіше і з різних місць у КНДР. А це свідчить про те, що Північна Корея перейшла від тестувань до навчань із застосування ракетних і ядерних військ проти супротивника. Окрім того, корейці дистанціями, які пролітали ракети, чітко сигналізували, до чого готуються. Адже відстань кожного разу співпадала з відстанню від місця запуску ракети до американської військової бази в Японії чи в Південній Кореї.

Інший серйозний гравець в регіоні - Китай - не може дозволити, щоб ситуація розвивалась без його участі, тому це стало вагомою підставою для стягування під кордон з КНДР збройних сил. Таким чином китайці намагались зняти напругу та продемонструвати, що готові до будь-яких сценаріїв.

І хоча Тіллерсон попереджав про можливість застосування збройних сил проти Північної Кореї, пошуки вирішення ситуації дипломатичними способами все ще ведуться. Так, ядерна тема була однією з основних на останньому саміті Трампа і Сі Цзіпіна. У своїх дипломатичних підходах США намагаються чинити тиск на Китай, тому ми чуємо як лунають заяви про те, що Пекін не допрацьовує у північнокорейському питанні. Адже Китай міг би активніше застосовувати свій вплив на Північну Корею для стримування від агресивних дій та змусити КНДР переглянути політику.

З іншого боку, дуже важко сказати, як поведе себе Кім Чин Ин. Він – дуже молодий лідер, який активно бореться за владу як посиленням репресій, так і агресивною риторикою щодо Заходу. Ніхто не знає, яка у нього стратегія і наскільки далеко він готовий зайти. Не зрозумілою поки залишається і стратегія США.

Зрозуміло одне - ситуація дуже вибухова. Ми стаємо свідками розгортання серйозної кризи, яка загрожує перерости у повномасштабну війну. А це може стати початком світової війни.

Джерело: Апостроф

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