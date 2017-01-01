Москва хоче доказів ефективності скинутої США на Афганістан супербомби

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Неядерна бомба GBU-43B, яку США скинули на Афганістан

Росія вважає, що США використовують Афганістан як полігон

У Москві хочуть побачити докази ефективності удару США із застосуванням надпотужної бомби по позиціях терористичної організації «Ісламська держава» в Афганістані.

«Я не фахівець з вибухових пристроїв, не моє завдання оцінювати. Це можуть зробити тільки військові фахівці», - сказав «Інтерфаксу» спецпредставник президента РФ з питань Афганістану, директор Другого департаменту Азії МЗС Росії Замір Кабулов, коментуючи удар США по позиціях ІД в Афганістані.

«Ми б хотіли побачити докази», - зазначив він.

Відповідаючи на питання про те, чи поділяє він позицію колишнього президента Афганістану Хаміда Карзая про те, що США використовують Афганістан як полігон, Кабулов сказав, що «схоже на це».

«Американці, похвалившись, що вони скинули на Афганістан найпотужнішу бомбу, заявляють про те, що це успіх. Успіх у чому? В тому, що бомба вибухнула?» - сказав дипломат. «Чого ви досягли? Скільки іділовців ви ліквідували? Коли будуть свідоцтва, тоді буде і предмет для дискусії», - додав він.

Нагадаємо, США скинули найпотужнішу з наявних в їх розпорядженні неядерних авіабомб на позиції бойовиків ІД в провінції Нангархар в Афганістані. За інформацією ЗМІ, мова йде про неядерну бомбу GBU-43B вагою в 9,5 тонни, також відомої як «мати всіх бомб». Вперше вона була випробувана в 2003 році, з тих пір до теперішнього моменту не застосовувалася.

Речник Міністерства оборони Афганістану Давлат Вазірі повідомив, що в результаті скинутої США бомби на Афганістан були вбиті 36 бойовиків терористичної організації «Ісламська держава».